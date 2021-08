Njemačka misija evakuacije zaposlenika veleposlanstva i lokalnog osoblja iz Kabula dobila je u utorak zamah nakon lošeg početka, dok berlinski političari pozivaju na dodatnu potporu onima koji su ostali, navodi u srijedu njemačka agencija Dpa.

U Kabulu su se nakon talibanskog preuzimanja vlasti događale scene kaosa dok su brojne zemlje nastojale vratiti natrag diplomate i one koji su u Afganistanu podupirali njihove aktivnosti.

Prvi njemački zrakoplov izvukao je samo sedam ljudi iz Afganistana nakon što je izbacio njemačke padobrance na kabulski aerodrom, a mali broj evakuiranih izazvao je reakcije zaprepaštenja na internetu.

Satima kasnije, drugi zrakoplov za evakuacije povezao je 129 ljudi iz 15 zemalja u Taškent, u susjednom Uzbekistanu, odakle su zrakoplovom Lufthanse prevezeni u Njemačku.

Planirana još četiri leta

Do utorka kasno navečer treći njemački zrakoplov sa 139 ljudi sletio je u Taškent, potvrdila je njemačka vojska na Twitteru.

Za srijedu su planirana četiri dodatna evakuacijska leta kako bi se kompenzirao let koji nije izveden dan ranije.

Prema ministarstvu obrane u Berlinu, do sada je iz Afganistana izvučeno više od 260 ljudi.

Zapad nije izgradio politički sustav

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier zatražio je da Njemačka učini sve što može da dovede na sigurno svoje zemljake i Afganistance koji su im godinama pomagali.

Steinmeier se također založio za to da se pomogne onima kojima u Afganistanu prijeti nasilje ili smrt, uključujući brojne hrabre žene.

On i kancelarka Angela Merkel dali su do znanja da je Zapad propustio izgraditi održiv politički sustav u Afganistanu.

"Vidjeli smo ovih dana ljudsku tragediju za koju i sami snosimo odgovornost i politički zastoj koji će nas uzdrmati i promijeniti svijet", kazao je Steinmeier.

Novi val izbjeglica

Čelnici predviđaju da će krenuti izbjeglički val iz Afganistana, u strahu od represije militantnih islamista, a Merkel je s tim u vezi kazala da prvi korak mora biti razmatranje najsigurnijih opcija u zemljama susjednim Afganistanu, prije nego li se počne razmatrati koliki broj izbjeglica zemlje trebaju primiti.

"Onda, u drugom koraku možemo razmotriti trebaju li ljudi koji su osobito pogođeni doći u Europu i europske zemlje na kontroliran način i uz potporu", rekla je Merkel.

Ona je o situaciji razgovarala s UN-ovim povjerenikom za izbjeglice Filippom Grandijem, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, britanskim premijerom Borisom Johnsonom i talijanskim premijerom Marijem Draghijem. Svi su se složili u tome da surađuju u evakuaciji europskih državljana i lokalnih snaga.

Što s Afganistancima koji žele otići?

Ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je u utorak navečer da oko 180 ljudi čeka na let iz Kabula, no da talibani puštaju samo strane državljane da uđu u zračnu luku, potaknuvši pitanje o tome kako će Afganistanci koji žele otići iz zemlje doći u priliku za to.

Njemački veleposlanik Markus Potzel otputovao je u Dohu na razgovore u kojima želi pregovarati o sigurnom odlasku lokalnog osoblja koje je pomagalo njemačke aktivnosti u Afganistanu.

Kaotične scene

U Njemačkoj su se raširile kritike oko toga da je prvi zrakoplov iz Kabula odveo samo sedam osoba, no vlada je rekla da nije bilo druge mogućnosti.

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova okrivio je za to "kaotične prilike u zračnoj luci i razmjenu vatre koja se događala u blizini". Zrakoplov je morao napustiti zračnu luku vrlo kratko nakon što je sletio, kazao je glasnogovornik.