Most slobode

Iz Grada Zagreba javili su kako će tijekom iduća tri mjeseca trajati radovi na Mostu slobode što će dovesti do problema u prometu.

Pješaci i biciklisti neće moći prelaziti most za vrijeme trajanja radova sanacije prijelaznih naprava koji počinju u 8 sati u subotu 21. svibnja te će trajati do nedjelje 21. kolovoza do 20 sati.

Bit će zauzet i dio kolnika pa će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu kolnika jednim prometnim trakom za svaki smjer.

FOTO Pogledajte kako danas izgledaju pristupne ceste do Pelješkog mosta, sve mora biti gotovo do srpnja

I ovog lipnja održat će se Povorka ponosa na biciklima: "Izloženost nasilju i dalje je naša svakodnevnica"

"Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje", poručuju iz grada.