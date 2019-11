Plinski kondenzat krali su u razdoblju od lipnja do studenoga 2019. godine. Trinaestoricu je okupio i organizirao prvookrivljeni (1986.) koji je i postavio ilegalni priključak na kondenzatovod u mjestu Sirova Katalena. Ostali su istakali kondenzat, skladištili ga i prevozili do kupaca.

USKOK je pokrenuo istragu protiv 14 hrvatskih državljana. Sumnjiče ih da su se udružili i krali plinski kondenzat "gazolin" s ilegalne bušotine na kondenzatovodu Kalinovac-Šandrovac te ga dalje prodavali i zaradili najmanje 1,1 milijun kuna. Trgovačko društvo INA Industrija nafte d.d. oštetili su za najmanje 1,5 milijuna kuna, a Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 2,1 milijuna kuna, priopćio je DORH.

Plinski kondenzat krali su u razdoblju od lipnja do studenoga 2019. godine. Trinaestoricu je okupio i organizirao prvookrivljeni (1986.) na području Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije te otoka Murtera. On je i postavio ilegalni priključak na kondenzatovod u mjestu Sirova Katalena, a ostali su dalje po njegovom nalogu i ranije dogovorenom rasporedu istakali kondenzat u plastične spremnike od 1000 litara, skladištili ga i prevozili do krajnjih kupaca.

Ukrali su ukupno 581.270 litara plinskog kondenzata kojeg su na ilegalnom tržištu prodali po cijeni od najmanje dvije kune po litri, čime su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1,1 milijuna kuna, koju su zajednički podijelili. USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv osmorice okrivljenika.