Kraj tjedna donosi pravu kišovitu jesen i svježije vrijeme: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Sa sjeverozapada nam se pruža duboka dolina, prizemno ciklona i sustav fronti koji će se u ponedjeljak premještati preko naših krajeva. Atmosfera je vrlo nestabilna pa je izdan niz upozorenja na obilnu kišu i grmljavinsko olujno nevrijeme kojeg na Jadranu lokalno može biti već u nedjelju navečer.



Jutro, promjenjivo i pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Oborina će u gorju, na Jadranu i u predjelima uz Jadran biti obilna pri čemu je lokalno moguće i više od 70 milimetara kiše. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 18 do 23, u gorju malo niža, a na Jadranu većinom između 20 i 25 stupnjeva.



Danju svega malo toplije nego prijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Bit će umjereno do pretežno oblačno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar će okrenuti na sjeveroistočni, a temperatura će ovdje u središnjoj Hrvatskoj biti između 23 i 25 stupnjeva.



U Slavoniju i Baranju glavnina kiše stiže u poslijepodnevnim satima kad će pljuskovi biti izraženiji. Vjetar veći dio dana jugoistočni, a predvečer u okretanju na sjeverozapadni. Temperatura oko 25 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu također umjereno do pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Oborina će ovdje lokalno biti obilna. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, no slabjet će i poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak, a navečer i buru. Temperatura u gorju sutra od 20 do 23, a na moru od 23 do 27 stupnjeva.



I u Dalmaciji će tijekom dana biti dosta kiše, također je moguće i grmljavinsko nevrijeme te obilna oborina u kratko vrijeme koja može uzrokovati gradske bujične poplave. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar, kasnije u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu sredinom tjedna očekuje nas ponovno više sunca, osobito u srijedu, no već u četvrtak sa zapada stiže novo jače naoblačenje s novom kišom i grmljavinom. Jutra će biti svježa, mjestimice i maglovita, a dani sve do vikenda ugodni i topli.



Na sjevernom Jadranu u utorak već sunčano, dok na južnom još može biti pljuskova, osobito u prvom dijelu dana. U srijedu će sunčano prevladavati duž cijele obale, a u četvrtak i na Jadran sa zapada stiže novo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U utorak će puhati umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak, u srijedu opet okreće na jugo koje će potom jačati. Svih dana zadržat će se vrlo toplo, jutra jedino malo manje.



Kraj tjedna i vikend donosi nam pravu kišovitu jesen i osjetno svježije vrijeme.

