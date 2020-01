U Hrvatskoj se očekuje povratak kineskih djelatnika tvrtke koja radi na Pelješkom mostu, kojoj je sjedište baš u zatvorenom i virusom najpogođenijem gradu Wuhanu.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo spreman je za njihov nadzor, kao i nadzor nad brodom koji iz Kine treba stići za mjesec dana. 300 Kineza nije moglo otići kući slaviti Kinesku Novu godinu.

"I ja bih želio biti u Kini sa svojom obitelji, ali nisam otišao. Želim s hrvatskim kolegama završiti ovaj most", kazao je Zhang Fei zamjenik glavnog inženjera CRBC-a.

"Središte ove tvrtke jest u Wuhanu, od radnika baš koji rade, nije nitko otišao, ali ima ljudi iz menadžmenta koji su sad u Wuhanu", kazao je epidemiolog Mato Lakić, ravnatelj HZJZ-a Dubrovačko-neretvanske županije.

Wuhan je u karanteni. "U ovom trenutku mi imamo u Kini 15 radnika na godišnjem odmoru i očekuje se njihov povratak nakon novogodišnjih praznika", kazao je Mario Tevšić, glasnogovornik China Road and Bridge Corporation (CRBC).

"Kontaktirali smo čelnike tvrtke CRBC, rekli su da nitko od njihovih radnika nema nikakve simptome", objašnjava Ivo Jerković, predsjednik Mjesnog odbora Komarna.

"Mi ćemo im dati upute odmah na licu mjesta kako se ponašati u slučaju izbijanja infekcije s koronavirusom", kazao je Miljenko Ljubić, voditelj Službe za epidemiologiju HZJZ-a dubrovačko-neretvanske županije.

Dobit će upute i u skoroj brošuri HZJZ-a u Zračnoj luci Franjo Tuđman. Dr. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju i zarazne bolesti HZJZ-a kaže da se za sada ne zna kod koronavirusa postoji li mogućnost da je čovjek zaražen i prijenosnik bolesti, a da nema simptome.

Za mjesec dana kod Pelješkog mosta očekujemo i brod koji je upravo isplovio iz Kine. Ukrcani radnici za sada nemaju simptome.

"Inkubacija te bolesti se za sada procjenjuje na šest, sedam dana s nekim rasponom od tri do 12 dana. Tako da, ako se netko zarazio prije ukrcaja, sasvim sigurno će se na brodu razboljeti", otkriva dr. Kajić.

Na pitanje novinara može li oboljeli zaraziti još nekoga na brodu i onda da se bolest ipak razvije u Hrvatskoj, Kajić odgovara: "Može, ali jako dobro funkcionira sustav obavještavanja". Po lukama u koje će po putu pristajati, u kojima bi onda oboljele zadržali.

"Ne osjećam strah ni od čega, treba se samo bojati Boga", kazao je Toni, poštar iz Komarne. "Eto ja bih samo Kinezima čestitao Happy New Year i na kineskom ....'kon he fa coj'", dodao je Dado. "Dobro da su to dobili Kinezi, da smo dobili mi, sumnjam da bi ovako brzo išlo", smatra Vlaho.

Brz je i njihov koronavirus, ali sigurno će ga brzo suzbiti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr