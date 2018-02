Pravu buru dignule su fotografije stravičnih uvjeta iz osječkog centra u kojem su smještene osobe s mentalnim oštećenjima i starije, teško bolesne osobe.

Sindikat zaposlenih u socijalnoj skrbi - tvrdi da su na loše uvjete u centru nadležno ministarstvo upozoravali mjesecima.

Ministrica Nada Murganić najavljuje smjenu ravnatelja, a ravnatelj tvrdi da mu se podmeće. U inspekciju je otišla i naša ekipa.

Fekalije na školjci, mrtvi miš, rane od ležanja na pacijentima – fotografije na kojima se to vidi, kažu u sindikatu, poslao je dio radnika osječkog centra. Na sve to su, tvrde, ministarstvo upozoravali mjesecima.

''Da se ne može pružiti kvalitetna skrb prema korisnicima, da jedna medicinska sestra u smjeni skrbi za 30 nepokretnih korisnika da je sama domu. Isto tako u noćnoj smjeni te poslove obavlja sama njegovateljica'', rekla je Jadranka Ivezić, predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi.

Nakon što je primilo fotografije, ministarstvo je poslalo inspekciju koja je utvrdila nepravilnosti. Ravnatelj je dobio 30 dana da popravi situaciju. No, ministrica kaže - dobila je izvješće da se ravnatelj ne pojavljuje na poslu pa je danas poslala još jednu inspekciju.

''U tome smatramo da je zaista njegova odgovornost zaista ozbiljna. Bit će sigurno smijenjen u skladu sa zakonskim propisima'', kazala je Murganić.

Ravnatelj tvrdi - podmeće mu se. Zbog novog modela transformacije centra po kojem bi se s pacijentima radilo u manjim stambenim zajednicama, a ne domovima, kaže, dio je radnika nezadovoljan.

''Deset posto radnika koji to ne prihvaćaju, nažalost, mislim da se služe nekakvim nedopuštenim metodama, pogotovo ovako što se to prezentira javnosti, a što nije utemeljeno'', rekao je Ladislav Lamza, ravnatelj doma ''Ja kao i ti''.

Na dio osoblja su se požalile i korisnice. ''Guzice se brišu s usranim jastučnicama. Ja sam to prijavila ravnatelju. On je reagirao i neki to ne shvaćaju ozbiljnim poslom nego ne rade i neće raditi'', ispričala je Zvjezdana Krpeljević, korisnica doma.

''Izvuku kao crijevo pa nose u hodnik. I sad će biti zla opet što ja to kažem, onda ne govore sa mnom. Onda me maltretiraju'', rekla je Julija Barbir.

Ravnatelj ističe kako je od travnja u centru bilo 16 inspekcija te da niti jedna do ove posljednje nije utvrdila takve nepravilnosti.

''Samo da je nekoliko pločica je otpalo, nečistoća u nekim kutevima, ali nisu utvrđeni niti miševi niti da je sanitarna inspekcija, deratizacije se provode redovno, to je sve uhodana stvar'', kaže ravnatelj centra Ladislav Lamza.

Bolje bi se trebao uhodati i sustav. Za sve oblike smještaja u sustavu socijalne skrbi radi samo pet inspektora na 4700 ustanova.

''Na taj način se ne može kvalitetno provoditi nadzor i jasno je da se onda nailazi na ovakve stvarno grozne priče'', rekla je Lora Vidović, pučka pravobraniteljica za ljudska prava. Pa će se i pravobraniteljica Vidović pozabaviti i ovim slučajem.



