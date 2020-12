Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na konferenciji The Economist "Svijet u 2021."

Konferencija The Economist - Svijet u 2021. organizira se drugi put u Hrvatskoj. Glavna tema konferencije je financijski instrument Europske komisije "Next Generation EU" i njegov očekivani učinak na RH.

Premijer je komentirao najnovije mjere. Prvo se osvrnuo na gospodarske.

"Donijeli smo mjere za zapošljavanje i dok se ne promjene okolnosti, činit ćemo sve da pomognemo privatnome sektoru. U mjerama su angažirani svi i radimo sve što možemo. Najviše sredtava smo osigurali iz EU fondova. Jedna smo od prvih zemalja koja je saborski potvrdila taj dio sredstava koji dolazi iz EU fondova", kazao je.

Komentirao je i izjavu Peđe Grbina, koji je Plenkovića prozvao za odgovornost.

"Oporba cijelo vrijeme, nakon što je bila potučena do nogu..još se malo prilagođavaju. Ucjenjivači su ostali izvan Sabora...Mi smo rekli da će situacija na jesen i zimu biti gora. I ako oporba ako nema drugog argumenta, ja to razumijem, ali treba pošteno reći je li Vlada sve napravila...Još nitko nije ne dobio zdravstvenu skrb u RH. Nakon restriktivnih mjera ja se nadam da ćemo nastaviti blagi trend smanjenja novozaraženih. Oporba svjesno troši svoje mjera, ja sam malo bio doma, pa gledao kako to izgleda....Nek pričaju", kazao je premijer i komentirao propusnice.

"Čuli ste što je cilj mjera, a to je smanjiti fizičke kontakte. Mjere imaju za cilj da umire kretanje populacije. Kad se to dogodi bit će manje zaraze. Mislim da ćemo postići efekt smanjenja zaraze", napomenuo je.

Premijer je rekao da uočavamo blagi trend smanjenja zaraze, a na pitanje kasni li se s mjerama, navodi primjer Njemačke.

"Žalimo za svakim izgubljenim životom. Drugi val je vrlo razoran. Ovo je situacija u kojoj država šalje određenu poruku. Ako ta poruka je praćena s odgovornim ponašanjem, onda dolazi do rezultata", kazao je.

Podsjetimo, prema najnovijim mjerama, zabranjuje se napuštanje županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište. Ne odnosi se na nužne djelatnosti i opskrbu, dnevne migracije, zaštitarske službe, dostavu lijekova, novinare, pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb, putovanje s posla i na posao i diplomatsko osoblje. Zabrana kretanja ne odnosi se na Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Mjere će vrijediti od 21. prosinca u ponoć do 10. siječnja, osim mjera o propusnicama koja će trajati do 8. prosinca, objavio je Stožer.