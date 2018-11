Hrvatski europarlamentarci naglasili su u petak na konferenciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci važnost uključivanja mladih u procese donošenja odluka na svim razinama jer to smatraju glavnim načinom podizanja svijesti o važnosti EU-a i glasanja na parlamentarnim izborima.

"Mladi nisu dovoljno uključeni u procese. To je na nama. Moramo to promijeniti i za vrijeme školovanja mlade uključiti u procese donošenja odluka, definiranja projekata i angažirati ih u društvene procese. Oni to ne mogu sami", naglasila je na konferenciji zastupnica Ivana Maletić (EPP/HDZ).

"Tako mladi uče o mogućnostima koje se njima otvaraju u lokalnoj zajednici, u domovini i onda bi manje razmišljali o tome da je napuste", smatra Maletić.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj organizirao je u petak u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici konferenciju ''Gdje su mladi birači?'' na kojoj su govorili o važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u izbornim, društvenim i političkim procesima, posebice glasanju na izborima za europski parlament.

Na prošlim je europskim izborima Hrvatska bila među članicama s najslabijim odzivom birača s oko 25 posto izlaznosti. Ona je posebno niska bila među mladima kojih je izašlo tek oko 13 posto.

Zastupnik Jozo Radoš (ALDE/GLAS) rekao je kako ne postoje adekvatne mjere kojima bi se mladima približila važnost Europske unije.

"Postoje komunikacijske strategije o tome kako približiti EU, kako dići svijest, i pobuditi interes, ali te strategije do sada još nisu dale rezultate", navodi Radoš.

Tonino Picula (S&D/SDP) naveo je neke od razloga zbog kojeg je došlo do malog odaziva na prethodnim izborima za EU parlament.

"Pravi korijen ne nalazi se u lošem funkcioniranju europskih institucija, nego je prije svega riječ o nezadovoljstvu ljudi razinom političkog prepoznavanja svojih problema, lokalnih i nacionalnih zajednica, što se onda često usmjerava prema Bruxellesu", tvrdi Picula.

Eurozastupnica Dubravka Šuica (EPP/HDZ) smatra kako je i očuvanje europskog tržišta jedan od glavnih prioriteta za koje se svi zajedno trebamo izboriti.

"Činjenica je da Europa prevažna i s 500 milijuna stanovnika čini veliko jedinstveno tržište te ga kao takvo moramo očuvati. Moramo odgovoriti svim onim izazovima koji dolaze s dalekog istoka, Kine i ostalih različitih tržišta."

Nezavisni političar i zamjenik gradonačelnika grada Hvara Kuzman Novak na konferenciji je naglasio kako političari moraju više surađivati i poticati mlade na sudjelovanje u politici.

"Trebamo raditi na tome da uparimo iskustvo starijih i znanje mladih jer imamo sve kapacitet da postanemo jedna od boljih država Europske unije", smatra Novak.

Europski parlament pokrenuo je internetsku stranicu ovajputglasam.eu kao središte svoje nestranačke institucionalne kampanje uoči predstojećih europskih izbora. Time je građanima EU-a ponudio alat kojim bi svoju okolinu trebali potaknuti na izlazak na birališta, u svibnju 2019. godine.

Kampanji se do sad pridružilo više od 93 tisuće ljudi u članicama EU te više od 2.300 u Hrvatskoj. (Hina)