Poput profesora koji je glavni u učionici obraćao se premijer Andrej Plenković jučer novinarima na svojoj izvanrednoj konferenciji.

Na konferenciji sazvanoj zbog odluke povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa premijer Andrej Plenković si je dao oduška. Premijerov nastup analizirala je komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

"Apsurdnost odluka u svojoj supstanci, apsurdnost odluka u načinu donošenja odluka, apsurdnost echoa tih odluka u javnom prostoru. Nečemu što je nenormalno.To tako ne ide. Ne i-d-e. Ne u smislu neke prijetnje. Ali javnost mora znati. Ovo ljudi moraju znati!“, govorio je Plenković na konferenciji.

Kišiček ističe kako premijer pitanja koja mu se ne sviđaju, shvaća kao osobni napad.

"On je profesor koji dolazi u razred a učenici ga čekaju. To je jedan stav koji pokazuje tko je on i kako se odnosi prema onima kojima se obraća“, kazala je doc. dr.sc. Gabrijela Kišiček, komunikacijska stručnjakinja Nove TV.

A savjete u maniri strogog učitelja dijelio je novinarima.

"Ne to stavljati u naslove i meni u usta. Zato smo tu. Zato sam vas pozvao da dođete, da to čujete od mene.

Nemojte vrtit očima Jagoda, zašto vrtite očima? Niste bili tamo, bolje vam je da znate", govorio je Plenković.

Pripremio je i prezentaciju. No ozbiljno je odgovarao samo na pitanja na koja je htio. Povećanje učiteljskih plaća nije bilo jedno od njih.

"100% ćemo svima dići plaće jer ne znamo gdje ćemo od prihodne strane proračuna, najbolje za 100! Malo je ovo, ja mislim da je to škrto. Taj prijedlog. Ima li još koje pitanje?“, govorio je Plenković.

Maras zapanjen "bahatošću premijera Plenkovića": "On nije svjestan gdje živi, trebao bi doći k sebi"

Premijer Plenković ponovno na dnevnom redu Povjerenstva za sukob interesa: Vjenčanog kuma predložio je za veleposlanika

"I tu je premijer Plenković vrlo arogantan, jer pitanja koja mu se ne sviđaju, koja su na neki način kritična, shvaća kao provokacije, shvaća kao neke osobne napade“, kaže Kišiček.

No u nizu kompliciranih izraza "on zapravo pakira puno riječi u vrlo malo sadržaja".

"Ako postoji u institucionalnom djelovanju teorija nogometna jako efektnog autogola, onda je to ovaj. Krupni autogol, ovo je diskvalificirajući autogol“, kazao je premijer.

Premijer je, nakon odluke koja mu ne ide u prilog, najavio izmjenu zakona.

"Više je nego očito da zakon treba promijeniti ozbiljnije nego što je to bila inicijalna namjera. Tu nema nikakvih dilema“, rekao je Plenković.

A zakon je to o sprječavanju sukoba interesa. Čeka se više od godinu i pol. Još u lipnju se očekivao na Vladi, a tadašnji ministar Kuščević tvrdio - povjerenstvo se neće baviti trivijalnim, nego važnim stvarima.

No za vladajuće i premijera je čini se - važno samo ono što im ne može naštetiti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr