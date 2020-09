Članovi DVD-a Komiža dvjema na vrh Visa nosili su dvije osobe s invaliditetom kako bi im omogućili da vide, kako sami kažu, najljepši zalazak sunca.

Oni su, spremni pomoći kad god zagusti. No vatrogasci DVD-Komiža u svojoj požrtvovnosti otišli su korak dalje. Pomogli su dvjema osobama s invaliditetom da s vrha Visa uživaju u zalasku sunca.

"Danas smo se odazvali inicijativi naše članice Nađe Ramić da se jednoj osobi s cerebralnom paralizom omogući uživanje u najljepšem zalasku sunca - onom s brda Hum. Pošto je zadnjih 50-ak metara do vidilice u vrlo lošem stanju, naši članovi pomogli su prenijeti osobu do vidilice. U tom trenutku u blizini se nalazila još jedna osoba s invaliditetom koju smo također donijeli do vidilice. Nadamo se da smo im ovom gestom barem malo uljepšali dan", objavili su na Facebooku.

Naravno, zaradili su pregršt pozitivnih komentara.

"Hvalevrijedno, malo volje, a puno pozitive" i "Bravo, dobri ljudi", samo su neki od njih.