Urednica vanjske politike Ivana Petrović u Dnevniku Nove TV govorila je o pozadini događaja na samitu NATO-a na kojemu je sudjelovao predsjednik Zoran Milanović.

Odgovarajući na pitanje čija je ovo zapravo pobjeda, Petrović smatra kako je ovo pobjeda hrvatske politike prema BiH.

"To je politika na koja se intenzivno vodi već jako dugo vremena, i tu je politika Vlade i predsjednika potpuno kompatibilna. Da se razumijemo, to je politika na kojoj se intenzivno radi negdje od 2013. godine, na kojoj su jednako tako intenzivno radili i dvoje prethodnih predsjednika", ocijenila je Petrović i objasnila o čemu je zapravo riječ potvrđujući da je predsjednik Milanović bio u pravu kada je ovaj potez ocijenio kao "big foot".

"Ovo doista jest 'big foot' jer je riječ o tome da nakon što su desetljećima zapuštali politički prostor zapadnog Balkana, osobito BiH, međunarodna zajednica, dominantno Njemačka, koja propagira tu politiku unutar EU uz šuteću potporu SAD-a, jest otprilike ovakva: BiH njih ne zanima ništa, ne zanimaju ih duboki politički, sigurnosni, civilizacijski problemi koji je ostavio rat u BiH. Njima u principu idu na živce svi ti entiteti, narodi, nacionalnosti, ono što njih zanima u kontekstu ovoga vremena jest jedino umanjiti utjecaj Rusije na cijelom zapadnom Balkanu, uključujući i u BiH. Amerika vidi Republiku Srpsku kao glavnog protagonista ruske politike u BiH, a Srbiju i Crnu Goru kao protagoniste ruske politike na Balkanu. To je cijela priča. Hrvatska kaže, ok mi to razumijemo, ali nama je to važno, nije nam to samo ustavna obveza, to je nama i nacionalni interes", objašnjava Petrović.

Smatra da predsjednika Milanovića treba pohvaliti, ali i da je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman trebao biti na samitu u Bruxellesu.

"Znalo se s kim imamo problema, s kontaktnom skupinom iza koje se skriva Turska, Slovenija je prilično neutralna i predsjednik Milanović je to jasno artikulirao. Dakle, ovo je prvi put da je Hrvatska, odnosno predsjednik Milanović na jednom međunarodnom forumu, samitu NATO-a, jasno postavila crvenu liniju i rekao 'ovo je linija ispod koje mi nećemo i ne želimo ići', kaže Petrović.

Radman je trebao biti tamo jer je riječ o samitu prekretnice za zapadni svijet.

"Hrvatska je nastupala u bitno boljoj poziciji i zbog kupovine borbenih aviona i trebalo je pregristi sve te antagonizme i sve te tragikomične uvrede i nabacivanja tko je za što zaslužan jer ovo je država, ovo nije feud kojeg su nekom mama i tata ostavili u nasljeđe pa da se mogu ponašati kako žele. Trebao je otići gore i zastupati Hrvatsku, svi ministri vanjskih poslova su bili", ističe Ivana Petrović.

