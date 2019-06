Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović govorila je o novom imidžu Hrvatske.

U Zagrebu se održava konferencija Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo", a tema je novi imidž Hrvatske.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svojem uvodnom govoru na konferenciji naglasila je važnost imidža pojedine države. "Imidž države danas je sve važnije sredstvo u konkurentskoj borbi u međunarodnom kontekstu", kazala je.

Dodala je da je rad na razvoju identiteta i brenda Hrvatske nadmašio sva njezina očekivanja te je pohvalila radnu skupinu koja se time bavi. "Vrlo je važno kako nas doživljaju drugi, ali je još važnije kako uistinu doživljavamo sami sebe", istaknula je Grabar-Kitarović.

Kao primjer je navela uspjeh nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Rusiji prošle godine. Smatra da je taj uspjeh u svijet poslao jednu drugačiju, uspješnu sliku Hrvatske koja je ponosna i radosna, a da je pritom viđeno zajedništvo i ponos zadivilo cijeli svijet.

Kako je navela, smatra da se u nacionalno brendiranje države mora uključiti i sama država. Osim toga, kazala je da su i u drugim, razvijenim zapadnim zemljama brojni ljudi nezaposleni i siromašni pa i beskućnici.

"Hrvatska je prekrasna zemlja, povezani smo mrežom modernih autocesta zbog čega nam je sve nadohvat ruke. Imamo mogućnost proizvodnje hrane koja je zdrava i kvalitetna. Naš zrak je čist i naša voda je pravo bogatstvo. Imamo sjajne liječnike, brojne uspješne znanstvenike, inovatore, sportaše i poslovne ljude", istaknula je u svojem govoru predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i dodala da je Hrvatska sigurna zemlja tepolih i gostoljubivih ljudi.

"Hrvatsko zajedništvo najjače je kad nam je najteže, pokazali smo to u brojnim situacijama. Sve navedeno smatramo normalnim, a nismo svjesni koliko je to u današnje vrijeme rijetko i dragocjeno", istaknula je dodajući kako bi sami trebali kreirati imidž da nam ga ne bi kreirao netko drugi. "To nećemo dopustiti", zaključila je dodajući da je krajnja svrha svega "uspješnija Hrvatska čiji će građani imati bolje plaće, bolji standard i veće životno zadovoljstvo".