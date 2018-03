Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je nabavku aviona. Rekla je da će prihvatiti opciju koju stručna skupina predloži kao najbolju.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u trodnevnom je boravku u Karlovačkoj županiji, kamo je privremeno preselila svoj ured. Danas se susrela s obrtnicima i gospodarstvenicima Karlovačke županije, nakon čega je posjetila i Zapovjedništvo Hrvatske kopnene vojske.

Novinari su iskoristili priliku da Predsjednicu upitaju za njezino mišljenje o kupnji aviona, odnosno trebaju li nam stari avioni. Podsjetimo, Hrvatska bi danas trebala donijeti odluku o nabavci borbenih aviona. Riječ je o najvećoj vojnoj investiciji Hrvatske vojske. Kao favoriti spominju se novi švedski Gripeni te 25 do 30 godina stari model F-16 Barak koji nude Izraelci.

"Ja ću prihvatiti onu opciju koju stručna skupina Ministarstva obrane i Glavnog stožera predlaže kao najbolju, najpovoljniju za Hrvatsku jer držim da o tome trebaju odlučiti prije svega stručnjaci i piloti", rekla je Predsjednica i nastavila:

"Bitna je sveobuhvatna ponuda kakva jest, dakle ona mora uključivati ne samo same borbene zrakoplove, već mora uključivati obuku, simulatore, streljivo i naravno strateška pitanja povezivanja gospodarstava i ulaganja u Hrvatsku. O tome ćemo razgovarati večeras. To da nam ne trebaju stari avioni... gledajte temeljno je pitanje u ovom trenutku razlika između generacija zrakoplova. Mi trenutno raspolažemo zrakoplovima druge generacije MiG21 dok većina Europske unije i naših susjeda koji imaju borbeno zrakoplovstvo raspolažu zrakoplovima četvrte generacije, dakle mi se moramo pomaknuti u četvrtu generaciju", rekla je.

"Ja bih isto najradije kad bismo mogli kupiti nove zrakoplove. To je uvijek najbolja opcija, međutim valja računati što je najbolje za državu jer ne možete vi potrošiti novce koje nemate na zrakoplove, a koji vam trebaju za obrazovanje, za socijalna pitanja i za sve ostalo. Isto kao obitelj. Ja bih najradije kupila novi Mercedes, ali onda si ne mogu priuštiti ni hranu, ni mnoge druge stvari. Dakle, moramo biti racionalni u u toj odluci. Naravno, gledati na to da je ta sposobnost održiva za vrijeme koje dolazi, da je ne izgubimo u kratkom vremenu, već da se sagledaju sve njezine prednosti, potencijalni nedostaci i da se u tom okviru donese najbolja moguća i najracionalnija odluka za državu", rekla je Kolinda Grabar Kitarović.

O odnosima s Rusijom

Govoreći o odnosima s Rusijom, Predsjednica je rekla kako misli da je bitno nastaviti njegovati odnose s Ruskom Federacijom, kao i svake druge.

"U konačnici bilo kakve prijepore možete riješiti u okviru dijaloga, a ne sukobljavanja. A kao što sam rekla, Hrvatska ima i gospodarske interese. Imamo i zajedničke interese ugroza u okviru i međunarodnog terorizma i slično. Rusija je isto tako sigurno igrač u području jugoistoka Europe. Jedna od članica upravnog vijeća za provedbu mira u BiH, dakle ima jako puno tema o kojima možemo i moramo razgovarati s Ruskom Federacijom", rekla je.

Govoreći o mogućim protumjerama od strane Rusije, rekla je da se radi o hipotetskom pitanju i da ne može odgovarati u ime Ruske Federacije. "Lijepo vas molim da to pitanje uputite ili gospodinu Azimovu ili nekome iz ruskog veleposlanstva", kaže.

Predsjednica je rekla i da Hrvatska ne vodi dvostruku vanjsku politiku. "Možda se razlikuju u nekih nijansama, elementima. Međutim, usuglašavamo se oko temeljnih državnih stavova. I mislim da je to dobro zapravo da samo napravili neku podjelu posla da nema previše preklapanja i da se usredotočavamo na neke dijelove koji su nam bitni. Meni je posebno bitno upravo gospodarstvo, promidžba hrvatskog gospodarstva i gospodarska diplomacija", rekla je.

"Zalažem se za opciju koja će što prije riješiti pitanje dobave LNG plina"

Dotaknula se i LNG terminala i odgovorila na pitanje za koju se opciju zalaže - kopneni ili plutajući terminal.

"Ja se zalažem za opciju koja će što prije riješiti pitanje dobave LNG plina, zapravo kombinacija jedne i druge. U početku možemo krenuti s plutajućim LNG-jem koji se može dati na lizing negdje drugdje ili prodati ili premjestiti na neku drugu lokaciju. Ali mislim da je trajno rješenje svakako stacionarni LNG koji će imati veće kapacitete. To je iznimno bitno i za energetsku neovisnost Hrvatske. Jednostavno nekad možemo postati taocima nekih geoplitičkih kriza koje nisu čak niti u našem susjedstvu, možda negdje dalje od nas, ali koje dovedu do opstrukcija dovoda energenata i onda se nađemo u situaciji da pati i stanovništvo, i industrija, i gospodarstvo, dakle i politička stabilnost države ovisi o tome", rekla je Predsjednica i dodala kako zna da su mnogi ljudi zabrinuti zbog "potencijalnih ugroza što se tiče okoliša".

"To sasvim razumijem. Mislim da smo mi kao državno vodstvo dužni objasniti svima kako će se to odraziti na okoliš. Prema onome što sam vidjela, plutajući LNG ni po čemu se ne razlikuje od nekog drugog malo većeg broda. Potpuno je sigurno, ekološki izgleda jako čisto. Sva uvjeravanja koja smo dobili kažu da nije bilo nikakvih incidenata, nije bilo ugroza okoliša. Ali u jednoj razumnoj raspravi treba sagledati sve opcije jer svakako će izgradnja LNG terminala dovesti do otvaranja novih radnih mjesta na otoku Krku i u cijeloj okolici", rekla je Predsjednica.