Dnevnik Nove TV bio je na čuvanom mjestu gdje se nalazi dio predanog ili zaplijenjenog oružja: "Šokantno gdje ih sve nalazimo"

Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, pozvao je branitelje na povrat oružja iz rata. Dok se kriminalističkim istraživanjem još utvrđuje kako je pištolj uopće završio kod 51-godišnjaka koji je počinio masakr u Daruvaru i zašto nije oduzet, pitanje je koliko je još uopće ilegalnog oružja u Hrvatskoj.



Reporter Dnevnika Nove TV Božidar Lončar otišao je na čuvano mjesto u Ravnateljstvo policije gdje se nalazi dio predanog ili zaplijenjenog oružja.

"Znali smo oružje pronalaziti pored dječjih igrališta, odbačene pored kontejnera za smeće, ako su bile suše u koritima rijeka, u koritima kanala. Također poslije smrti osobe, znalo se pronaći u podrumima ostavljene ručne bombe, po tavanima smo našli automatske puške, čak je bilo slučajeva da su osobe zakopavali oružja u dvorišta", rekao je Andrija Dražetić, policijski službenik za prevenciju.

Od početka akcije 2007. do sada je prikupljeno više od 362.000 komada oružja. U ovoj godini 1230. Uz to je do 2023. predano 6.600 komada automatskog oružja, 6 tona i 200 kilograma eksploziva i više od 6 milijuna komada streljiva. U prvih pet mjeseci ove godine 72.000 komada streljiva i oko 75 kilograma eksploziva. Najveći broj ilegalnog oružja je iz Domovinskog rata

Policija je u posljednjih pet godina podnijela više od 2.000 prijava kaznenog djela vezanih za posjedovanje, izradu ili nabavu ilegalnog oružja. Predviđene kazne su do 3 i do 5 godina zatvora.

Koliko oružja još ima, nitko ne zna, no oružje možete vratiti bez ikakvih soankcija. Samo nazovite 192.

