Dnevnik Nove TV doznao koliko se trošilo u kampanji i iznose koje su čelnici uplatili strankama: Najveći donator HDZ-u dao 30.000 eura

Ako se gleda po onoj koliko para toliko muzike, pobjeda HDZ-a i partnera na izborima više je nego logična. Dobili su najviše mandata, ali su i najviše potrošili na izbornu kampanju.

Krunoslav Katičić, glavni tajnik HDZ-a otkriva: "Mi smo potrošili nešto manje nego što je dopušteno zakonskim okvirom". To iznosi 2 milijuna 150 tisuća eura. Završni račun im je na nuli. 658 donatora stranci je dalo oko 800 tisuća eura. Andrej Plenković dao je 3900 eura, Branko Bačić nešto manje.

"Ja sam poput drugih kandidata u kampanji donirao HDZ-u sa dvije tisuće eura", kaže potpredsjednik Vlade Branko Bačić.

Najveći donator bio je Mirko Habijanec čije su dvije tvrtke donirale 30 tisuća eura. On je, inače, od Vlade dobio 4,9 milijuna eura za obnovu privatnog hotela.

"Kada ste već spomenuli gospodina Habijanca činjenica je da je njegova građevinska tvrtka među 5 najvećih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Svaka nam je donacija dana i ja kao glavni tajnik zahvaljujem na svakoj donaciji", poručuje Katičić.

SDP je s partnerima iz koalicije Rijeka Pravde potrošio milijun 640 tisuća eura. Imali su 184 donacije, koje su pokrile 10 posto ukupnih troškova. Predsjednik stranke za kampanju iz vlastitog džepa nije dao ništa.

Igor Cigula poslovni direktor SDP-a kaže kako je sve bilo očekivano u skladu s njihovim financijskim planom iz prosinca prošle godine.

"Donatori? Donatori su dali 168 tisuća eura, uglavnom riječ je o fizičkim osobama možda 10-ak pravnih", napominje.

Uz SDSS i nezavisnu platformu Matije Posavca, kampanju u minusu završava i Mostova koalicija. Njihov manjak iznosi gotovo 150 tisuća eura.

Domovinski pokret potrošio je pola milijuna eura.

"Kao što vidite, naša kampanja nije bila skupa po troškovima, bili smo četvrti ili peti, a rezultat je treći, kad gledamo financijski koliko je uloženo, bila je jedna od uspješnijih", poručuje Mario Radić, potpredsjednik Domovinskog pokreta. DP-ovci su imali samo 14 donacija, a najveća od 11 tisuća eura, stigla je od stranačkog potpredsjednika.

"To je ugovor o najmu površine na kombijima, to su kombiji u vlasništvu moje tvrtke Filir, htjeli smo biti transparentni i na tim kombijima su bili naši kandidati na izborima. I to je od strane tvrtke bilo to. Mi smo prvenstveno tražili trud od naših ljudi da pomognu", kaže Radić.

Pred strankama je novi politički i financijski izazov, europski izbori su pred vratima.



