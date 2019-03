Nakon velike afere s mesom iz Poljske neprestano se pitamo koliko smo zaraženog mesa pojeli, ali pravo pitanje je koliko smo antibiotika u mesu pojeli? Novinarka 'Provjerenog' Ana Malbaša provjerila je koliko je lako doći do lijekova za životinje i ušla u tri poljoprivredne ljekarne u tri grada. Odlučila je glumiti kupca i zatražiti u ljekarnama antibiotik kojim se liječe bolesne životinje poput peradi, svinja i goveda, koji se ne smije prodavati bez veterinarskog recepta.

U svakoj ljekarni napomenula je da nema recepta, da nije vlasnica farme, ali da joj antibiotik treba za nekog drugog.

U prvoj ga je ljekarni prodavačica naručila i rekla novinarki da dođe sutradan, a istoga dana u drugoj je ljekarni novinarka uspjela doći do recepta i antibiotika. U trećoj ljekarni, recept za zamjenski antibiotik kojeg su ponudili veterinari ispisan je na licu mjesta. S punim rukama antibiotika i recepata koji su uneseni u sustav, novinarka je otišla pred Ministarstvo poljoprivrede i tražila osobu koja će stati pred kameru i objasniti kako je moguće da se ovo događa, a očitovali su se mailom u kojem opisuju procedure izdavanja antibiotika i nižu brojke obavljenih inspekcijskih kontrola.

Veterinarski tehničar skrivenog identiteta za "Provjereno" je posvjedočio kako su do injekcijskih antibiotika koji se ne smiju ni kupovati u ljekarnama godinama dolazili farmeri.

Prepričao je kako je radio cijelo desetljeće kod jednog velikog dobavljača veterinarskim stanicama, ljekarnama, a kutije s lijekovima nosio je izravno farmerima.

„Dobio bih spakirane lijekove koje bih odvezao nekome na određenu adresu. Te bih lijekove isporučio i za to dobio gotovinu. Iznosi su znali bit od 100-200 kuna pa do nekoliko tisuća kuna. Seljaci su to nabavljali da bi uštedjeli sebi, jer veterinari naplaćuju svoj dolazak“, kazao je za 'Provjereno' anonimni veterinarski tehničar.

Što su o cijelom slučaju rekli ministar zdravstva Milan Kujundžić, europarlamentarka Biljana Borzan, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo, a što kažu iz Klinike za infektivne bolesti i Hrvatskog veterinarskog instituta, pogledajte u prilogu Ane Malbaše večeras u "Provjerenom" u 22:30 na Novoj TV.