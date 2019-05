Najveće iznenađenje nedjeljnih izbora je sad već bivši sudac Mislav Kolakušić. Javno se istaknuo kao borac protiv korupcije koji samog sebe nudi kao rješenje za najveći problem hrvatskog društva.

U Dnevniku Nove TV Kolakušić je poručio kako su mu birači dali glas da postane premijer, a reakcije nisu izostale.

Ulazi u EU parlament, najavljuje kandidaturu za predsjednika države, a funkcija premijera mu je cilj. Poruke Mislava Kolakušića analizirala je komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

"On iznosi, adresira jedan konkretan problem za koji misli da je najveći i iznosi rješenja koja se na jedna način mogu činiti nerelanima, ali on konkretno navodi svoje poteze i nudi sebe kao rješenje problema“, kaže Kišiček.

Personalizirani program

Kolakušić je svoj program personalizirao, nudi obećanja koja će osobno ostvariti.

"On sebe predstavlja kao spasitelja gorućeg problema u Hrvatskoj, a to je korumpiranost društva, nastupa vrlo samopozdano, vrlo odlučno, predstavlja se kao čovjek iz sustava čime on sebi stvara određeni kredibilitet da je on taj koji je u stanju taj problem riješiti. On se postavlja kao osoba od autoriteta, a njegova izvedba odiše samopouzdanjem i odlučnošću. Retorika mu je revolucionarna“, kaže Kišiček, a kakva će mu biti politika tek će pokazati.

Kolakušić je progovorio protiv sustava pravosuđa nemoćnog u borbi protiv korupcije.

"Naravno da se je u toj kampanji sudac odnosno bolje da kažem bivši sudac Kolakušić ponašao kao političar, a ne kao pripadnik pravosuđa, a to mu je onda donijelo i politički uspjeh“, kaže glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić.

Na naš upit jesu li kaznene prijave koje podnosio bile ignorirane, Jelenić poručuje:

"Koliko je meni poznato nije bilo baš kaznenih prijava"

Kolakušić se nije sustezao ni prozivati kolege poput Đure Sesse.

"Mislim da nije bilo nekih sukoba, ja sam samo kao čelnik sudbene vlasti izrazio određene rezerve prema aktivnostima sudaca u političkom smislu i to što sam rekao i dalje mislim“, kaže Sessa.

"Pokupio protestne glasove"

Da je Kolakušić pokupio protestne glasove poručuju iz SDP-a.

"Mi smo imali već te fenomene s Laburistima, s OraH-om, s Mostom, imaju uzlaznu putanju imaju i brzu silaznu putanju. To je samo poruka svim etabliranim strankama da se okrenu građanima, da se ne bave samo sobom", kaže SDP-ov Zlatko Komadina.

U HDZ-u pak kažu kako njihove planove Kolakušić nije poremetio.

"Slušao sam ga i nisam uspio naći nijednu stvar s kojom bih se složio s njime“, kaže ministar uprave Lovro Kuščević.