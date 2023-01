U Hrvatskoj raste broj alkoholičara. Prema procjenama, više ih je od 250 tisuća, a mnogima čašica ujutro pa još dvije poslijepodne predstavljaju društveno prihvatljiv oblik ponašanja. Liječnici tvrde da je to već ovisnost.

"Ujutro treba popiti makar jedan mali konjak, čak je preporučljivo za zdravlje, a poslije ručka čaša vina, sto posto dobro dođe! Za tlak? Za tlak! Svaki dan? Svaki dan!", kaže Ana iz Zagreba.

Provjereni recept narodne medicine koji, vjeruju konzumenti, tjera bolest. Ali, kontinuitet je ključan.

"Svaki dan po jedan deci, dva. To je jedan deci pravi. I čašu vode", kaže Zvonko iz Zagreba. Točno ta doza prihvatljiva je i u okviru europskih smjernica.

"To bi bilo jedno do dva standardna pića za muškarce dnevno, a za žene jedno standardno piće, dnevno ili bolje svaki drugi dan. To znači, 2 i pol deci piva, 1,25 deci vina, ili 0,3 deci žestokog", kaže Zrnka Kovačić Petrović, šefica Dnevne bolnice za ovisnike o alkoholu.

Jasno, najbolje je ne piti alkohol uopće, ili što manje, objašnjava doktorica Kovačić Petrović. Ali, često preteško.

"Društva koja tako otvoreno toleriraju konzumaciju alkohola, a mi jesmo takvo društvo, istovremeno je ono koje proizvodi alkoholičare", napominje doktorica.

U Hrvatskoj ih je, prema procjenama, 250 tisuća. Prekomjerna konzumacija, izaziva ovisnost i cijeli niz bolesti.

"On je rizični faktor za dobivanje karcinoma jednjaka, želudca, jetre i debelog crijeva, ali i karcinoma dojke", kaže Danijela Štimac, voditeljica odjela za mentalno zdravlje HZJZ-a.

Depresije, anksioznosti... Uzrok je obiteljskih problema, nasiljnog ponašanja, dugova. Zato u Saboru u petak - rasprava o novoj strategiji u borbi protiv svih ovisnosti, tako i alkohola.

Začarani krug ovisnosti: Ekipa Dnevnika Nove TV kupila je alkotest i krenula u ophodnju... Pogledajte što je zabilježila

"Moramo imati jednu ozbiljnu dobru mrežu ustanova koje će moći pomoći pacijentima iz tog područja. Sada to nemamo", kaže Renata Sabljar Dračevac, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo.

No, utješna vijest onima koji vole nazdraviti - nije svaki konzument ovisnik, kažu liječnici. Povremeno, umjereno i po mogućnosti s dobrim društvom - prihvatljivo je.

Iskrena ispovijest mladog ovisnika: "Zbog alkohola sam zaboravio čitati i pisati"

"Svaki petak, mi stari nogometaši, društvo s fakulteta, nađemo se i svaki pol litre po osobi, maksimalno, per capita!", kaže Zdenko iz Zagreba. Dakle, povremeno i umjereno. Ako već pijete.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.