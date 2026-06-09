U novom incidentu u zračnom prometu u Istri dvoje ozlijeđenih: "Pilot se htio vratiti, ali..."

Pri polijetanju s vrsarskog aerodroma srušila se ultra laka letjelica tipa žirokopter.

"Meni je rekao da je izgubio snagu, turbina da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio na nekih 60 metara visine htio se vratiti nazad, prema aerodromu, ali tu je bio kratak, nažalost", rekao je Rajko Tomašić, direktor zračnih operacija Aerodrom Vrsar.

Mjesto gdje je u Vrsaru pao avion - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Zatim se u pokušaju slijetanja s oko dva metra visine srušio na spremište kamp prikolica. Po riječima Tomašića, žirokopter je prije deset dana bio na godišnjem servisu.

"Nije imao više ni visine, ni snage motora da krene dalje i on je u jednom disentu spustio se taman između dva karavana. Da nije bilo dva karavana, rotor ne bi zakačio i bili bi čitavi. Ovako je rotor koji se vrtio zakačio, pa su se okrenuli".

Mjesto gdje je u Vrsaru pao avion - 1 Foto: DNEVNIK.hr

U padu, dva su strana državljanina, srećom, prošla s lakšim ozljedama koje su sanirane na mjestu nesreće.

"Jedna osoba je zadobila lakše ozljede, u smislu ogrebotina potkoljenice i podlaktice. Druga je imala otvorenu ranu na glavi", kazala je Tatjana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Mjesto gdje je u Vrsaru pao avion - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Riječ je o drugoj avionskoj nesreći u posljednjih tjedan dana u Istri. Prije pet dana, u padu malog sportskog aviona pokraj Medulina život su izgubile četiri osobe.

Pilot Nijaz Delić kaže da se zbog mnogo "sitnog avio prometa" povećava mogućnost nesreća.

"Ako je gubio snagu postupak je takav, ovisno o visini, tražiti neku najpogodinju livadicu za slijetanje ili bilo kakvu površinu, pa ako je ikako moguće vratiti se prema aerodromu, što je rijetko moguće. Uglavnom se mora negdje van terenski sletjeti. I tu je sad faktor orogafije. Sreća ima značajnu ulogu", kaže Delić.

Istraga će utvrditi što je uzrok padu i što se dogodilo na nebu iznad Vrsara.