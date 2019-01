Dok se javnost bavi analizom cipela koje nosi ministar Tolušić i veličinom njegove šake, oporba tvrdi da je sve to proizvela Vladina kuhinja. A ključni problemi građana su ispod tepiha.

Oporba je u raskoraku s Vlladom. Tvrde kako je afera ministra Tolušića njihov spin. ''Stotine tisuća ljudi koji odlaze iz Hrvatske padaju u drugi plan. Mi se sad tu bavimo tko je kakve cipele imao'', kazao je SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras.

Premijer uvjerava: ''Ja otklanjam svaku tezu, makar i banalnu, da bi netko sam sebi to radio.

Mislim na Vladu, stranku ili ne znam koga. Taj zaista ništa ne zna niti o našem karakteru, niti o načinu rada. Niti imamo vremena za to, niti s etime bavimo. Niti nas to zanima''.

SDP zanima propali posao s borbenim avionima. Dovršavaju interpelaciju o radu vlade. ''Naš fokus je da se utvrdi istina o tome i da slijedeći proces bude transparentan'', rekao je predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk.

Most upozorava na probleme poduzetnika. ''Mi imamo situaciju da su doneseni određeni zakoni, poput Zakona o doprinosima koji je udar na male poduzetnike'', ističe Mostov Nikola Grmoja.

Građane uskoro čeka i novi udar, a to je poskupljenje plina. Vlada gura i LNG, koji je, zasad, neisplativ. Rafinerija u Sisku se gasi i pretvara u industrijski centar. Vlada gomila probleme, upozorava zastupnik Ivan Lovrinović. ''Samo se postavlja pitanje u kojoj mjeri ih sama proizvodi, a u kojoj netko sa strane'', ističe Lovrinović.

''Meni je žao da je ova afera skrenula pozornost sa svih dobrih projekata koje Vlada radi. Takvi napadi oporbe da se radi o spinu HDZ-a su u najmanju ruku smiješni'', kazao je politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević.

Kritike iz Vukovara više se ne čuju. Ne priča se ni o SMS aferi, kao ni slučaju elitne prostitucije i nestalog spisa, zbog kojeg se prozivalo drugog čovjeka HDZ-a. I dok slučaj nestalog spisa još nisu zatvorili, tužitelje i policiju već je sustigao drugi.

