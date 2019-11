Obilna kiša poplavila je ulice Rijeke u utorak zbog čega je otežan promet na riječkiim cestama.

Ulice Rijeke u utorak je poplavila je obilna kiša zbog koje je u tom gradu u popodnevnim satima i otežan promet. Na snimkama koje je jedna čitateljica snimila u Vukovarskoj ulici u Rijeci vide se automobili koji se pokušavaju probiti bujicu.

DHMZ javlja da će kiša na riječkom području nastaviti padati tijekom današnjeg dana, a obilna kiša očekuje se i u srijedu. Ni u četvrtak Riječani neće imati mira kada se kiša očekuje u jutarnjim satima. Nakon toga bi trebalo doći do kratkotrajnog prestanka padalina, no samo do petka kada se očekuje novi val kiše.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Poplavljena ulica u Rijeci