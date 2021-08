Hrvoju Tomasoviću, poznatom kirurgu, na vrata je jutros pozvonila policija. Kao razlog su naveli - Facebook.

Poznati kirurg Hrvoje Tomasović, koji je niz godina radio u splitskom KBC-u, da bi prije nekoliko godina prešao u zagrebačku Kliniku za tumore, objavio je danas na Facebooku da ga traži - policija.

"Danas ujutro mi je policija došla na vrata. Mene nije bilo kući jer sam na poslu. Još me nisu nazvali, ali rečeno je mojim ukućanima da su došli radi Facebooka. Facebooka? Sada čekam policijski poziv jer me stvarno zanima koji bi to bio razlog?", napisao je Tomasović.

Tomasović je za Dalmatinski portal rekao i da je njegova partnerica Ana policiji dala njegov broj mobitela, ali da mu se još nitko nije javio.