Kada su vremena teška, ljudi se često znaju tješiti s ironičnom kletvom "dabogda živio u zanimljiva vremena" za koju onda često kažu da je potekla iz Kine. Nešto tako danas je ustvrdio i predsjednik Zoran Milanović.

No, kad se malo istraži porijeklo same izreke ispada da ne postoje dokazi da ona potječe iz Kine, nego da je to zapadnjačka izmišljotina koja je ili inspirirana nesporazumom ili je riječ o namjernom pokušaju da se učini da kletva zvuči egzotično.

Kletva je zapravo apokrifno pripisana Kini, jer ne postoji ni jedan kineski izvor koji bi je pripisao njihovoj kulturi. Najbliža kineska uzrečica koja bi odgovarala toj ideji prevedeno zvuči: "Bolje je biti pas u doba mira, nego čovjek u doba kaosa". Izraz je iz 1627. godine iz sbirke kratkih priča Feng Menglonga.

Kletva se na Zapadu prvi put pojavljuje u memoarima britanskog ambasadora u Kini, Hughe Knatchbull-Hugessena koji je bio ambasador od 1936. do 1937. godine. U svojoj knjizi piše kako mu je 1936. prijatelj prije odlaska u Kinu spomenuo kinesku kletvu: "Dabogda živio u zanimljiva vremena".

Istraživanje filologa Garsona O'Toolea pokazuje vjerojatno podrijetlo kletve od britanskog državnika Josepha Chamberlaina, s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Konkretno, O'Toole citira sljedeću izjavu koju je Joseph dao tijekom govora u britanskom parlamentu 1898.:

"Mislim da ćete se svi složiti da živimo u vrlo zanimljivim vremenima. Ne sjećam se vremena u kojem je naša povijest bila tako puna, u kojem nam je iz dana u dan donosio nove predmete interesa, a da kažem i nove objekte za strepnju."

S vremenom je obitelj Chamberlain mogla vjerovati da stariji Chamberlain nije upotrijebio vlastitu frazu, već je ponovio frazu s kineskog jezika.

Terry Prachett, jedan od članova britanskog Monthy Pythona tvrdi da je ova kletva samo prva u trilogiji.

"Fraza "dabogda živiš u zanimljivim vremenima" najniža je u trilogiji kineskih kletvi koje se nastavljaju "dabogda privučeš pozornost onih na vlasti" i završavaju s "dabogda ti bogovi daju sve što tražiš". Nemam pojma o njegovoj autentičnosti", priznaje sam Prachett.

Puno je takvih krivih citata, lažnih uzrečica i netočno pripisanih kletvi. Na našim prostorima jedna od najpopularnijih svakako je "Dođu tako ponekad vremena kada pametan zašuti, budala progovori, a fukara se obogati", a koja se pripisuje piscu i nobelovcu Ivi Andriću, mada on to nikad nigdje nije napisao.