Tijekom orkanske bure u subotu jedan brod Jadrolinije krenuo je s Lastova prema Splitu. Na brodu je bilo dijete u životnoj opasnosti. Zahvaljujući kapetanu Branku Jaramu, spašen mu je život. Kapetan samo skromno kaže: ''Radio sam svoj posao''.

Na trajektu ''Lastovo'' koji je u subotu isplovio unatoč orkanskoj buri bilo je dijete koje je liječnica poslala u splitsku bolnicu. Zahvalna majka na Facebooku je opisala događaj u kojem joj je spašeno jedno dijete, dok je drugo zbog prethodne prometne nesreće već bilo u bolnici.

''Prošlog četvrtka doživjela sam prometnu nesreću zajedno s bebom od četiri mjeseca. Helikopter nas je prevezao u bolnicu gdje smo bile do jučer. U petak mi drugo dijete završi na infuziji u Blatu zbog streptokoka i sumnje na upalu pluća. Liječnica, svaka joj čast, zbog činjenice da sam ja u Splitu na pedijatriji s bebom, a tata radi van Hrvatske, odluči dijete ne poslati hitnom u Dubrovnik već ga stabilizira i šalje u Split.

Pogađate, ujutro trajektom Lastovo. Uglavnom, naša priča ima sretan kraj, upravo se svi troje tim istim Lastovom vraćamo na naš otok, ali eto, da se zna, Lastovo je mom sinu tog jutra praktički spasilo život. HVALA je od nas malo, premalo za posadu i brod”, poručila je mama Josipa na Facebook stranici M/t Lastovo.

Kapetan: ''U 40 godina plovidbe takvo što nisam vidio''

Za kormilom trajekta bio je kapetan Branko Jaram. ''Radio sam samo svoj posao. Da sam znao što me čeka, ne bi isplovio iz Ubli. Od Vele Luke sve je bilo u redu, a nakon isplovljavanja iz Vele Luke počeli su problemi. More je bilo 5-6 ali more nije bio problem, već izrazito jaki vjetar. Zapovjednik sam u Jadroliniji 37 godina od 40, koliko plovim, ali ovako nešto nikad nisam doživio! Ali kad kreneš, više nema vraćanja. Ni meni kao zapovjedniku nije bilo svejedno'', kaže kapetan.

Na pitanje je li znao za dijete koje hitno ide u splitsku bolnicu, kaže da je na trajektu vidio bolničko vozilo, piše Morski.hr.

''Imali smo bolnička kola, pretpostavio sam da je netko unutra, ali nisam znao da je bilo dijete. Vozili smo još 30-40 putnika i nekoliko vozila, šleper, pet, šest kamiona i šest, sedam malih automobila'', kazao je Jaram te otkriva nešto što putnici tada nisu znali.

''Imali smo i jedan dodatni problem o kojem malo tko zna. Usred puta ugasio nam se pomoćni motor u kojeg je ušao zrak, ali posada stroja je to riješila. To nam se dogodilo 10-ak minuta od Hvara. Zato ovim putem treba spomenuti upravitelja stroja i ostalu posadu'', ispričao je kapetan.