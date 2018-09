Gost Dnevnika Nove TV bio je šef zagrebačkog Ureda za upravljanje hitnim situacijama Pavle Kalinić, a tijekom razgovora vrlo je nedvosmisleno poručio kako je njegovo mjesto na čelu tog ureda - praktički "prošlo svršeno vrijeme".

Gospodine Kaliniću, tri pucnjave u nekoliko dana. Brine li vas što se to događa na ulicama Zagreba?

To brine svakog građanina grada Zagreba. Ne samo grada Zagreba, nego i Republike Hrvatske. To je prvenstveno posao PUZ-a i MUP-a. Trebalo se malo više poraditi na prevenciji, no nažalost nije. Vidimo da ima tog oružja, vidimo da ima tih dugih cijevi. Vidimo da nije odrađeno to da se povuče to oružje nakon rata koje je ostalo ilegalno. Mislim da će policija u vrlo skoro vrijeme pojačati tu akciju da smanji broj, ne samo ilegalnih dugih cijevi, jer sve duge cijevi su ilegalne, osim naravno lovaca koji imaju dozvolu. Naravno, morat će se pobrinuti što se tiče ovih kriznih točaka, morat će malo češće ići u ophodnje i raditi malo ozbiljnije pretrese, tako da se ne događa da naprave pretres, ne nađu ništa, a nkon toga da opet iz te iste kuće dođe do pucnjave.

Što vaš Ured može poduzeti?

Jedino što možemo poduzeti i što smo poduzimali dosad jest da smirujemo ljude oko toga. Tu se pojavljuje i gradonačelnik, međutim naš ured nije ovlašten za sigurnost u gradu Zagrebu, zato što je naš ured osnovan prema zakonu o zaštiti i spašavanju. prema tome mi samo možemo doći da raščišćavamo, ako se dogodi nešto vrlo ozbiljno. No što se tiče same sigurnosti i ovog što se događalo u ova zadnja tri puta, to je prva nadležnost MUP-a i mislim da će MUP u suradnji sa svim građanima i gradskim službama morati ozbiljno poraditi na tome da smanji postotak ilegalnih cijevi i svih dugih cijevi koje se neovlašteno nalaze u kućama i koje su zaostale iz rata.

Zagreb je premrežen nadzornim kamerama. Imate li u planu i uvođenje nekih drugih rješenja? Takozvanu "gradsku policiju"?

To je (pitanje) na državnoj razini. osobno smatram da bi gradovi u Rh koji imaju više od 100.000 stanovnika trebali imati svoju policiju, a isto tako smatram da obzirom na situaciju koja se uvijek može komplicirati, iz ovog ili onog razloga, da bi mi morali imati, da naša temeljna policija ima zadovoljavajuću opremu ivozila. Jer, dok dođe interventna policija, prođe jako puno vrmena, a temeljna policija se već nalazi na terenu. Trebala bi policija imati i u prtljažniku od auta dodatnu opremu, tipa kacige, pancirke iduge cijevi. Mislim da bi to bilo neophodno, naravno i plinske maske, ako se dogodi nešto drugo. Mislim da je to ona osnovna oprema koju bi temeljna policija u RH morala imati sa sobom, da drži situaciju pod kontrolom koliko može, ako dođe do daljnje pucnjave, dok ne dođe interventna policija.

Jeste li možda razgovarali s nekim iz PUZ-a i koliko ste zadovoljni tom suradnjom i komunikacijom?

Gledajte, svatko tvrdi da je netko drugi kriv, to je klasična hrvatska priča. Kad god se nešto dogodi, onda nitko nije odgovoran za to, no točno se zna i to je točno zakonom propisano. No, naši zakoni su jako loše pisani, ali ipak se zna tko je za što odgovoran. Konkretno, Ured koji vodim, i neću još dugo, nadležan je za zaštitu i spašavanje i to su njegove ingerencije. Naravno da mi imamo jako dobru suranju s policijom, znači MUP-om i s MORH-om te da moramo imati (suradnju) sa zaštitarskim tvrtkama i sa svim drugima, recimo i sa Zagrebačkim holdingom. To je jedan organizam koji zajedno diše i mi moramo zajedno funkcionirati kako bi mogli rješavati probleme koji bi se mogli nenadano pojaviti u gradu Zagrebu.

Zašto nećete "još dugo" biti na svom radnom mjestu?

Smatram osobno da sam prestar za to radno mjesto i smatram da na njega treba doći netko tko ima između 30 i 40 godina, maksimalno 45. Mora doći mlađa ekipa, ja mogu davati savjete. Mislim, da se pojavljujem na ulici i guram ili nešto drugo radim, mislim da je to s obzirom na boju moje kose da je to prošlo svršeno vrijeme.

A gdje ćete nakon toga?

Vjerojatno na neki fakultet.

