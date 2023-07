Kakvo nas vrijeme očekuje nakon ogromne oluje: Detalje donosi Darijo Brzoja

Prolazi vrhunac toplinskog vala, prema vikendu upozorenja stoje uglavnom samo za Jadran, gorje i unutrašnjost Dalmacije, razlog je povlačenje vrućine južnije, dotok svježijeg zraka, no i otvaranje prostora prodorima nešto hladnijeg i vlažnog oceanskog zraka sa zapada. I dalje će najviše suha i sunčana remena biti na moru, poglavito na jugu, dok će u kopnenim krajevima u nekoliko navrata idućih dana biti kiše i pljuskova.

Iza vrlo nestabilnog vremena u srijedu, stiže nam ipak nešto povoljnije jutro. Isto ne posve stabilno, na kopnu i promjenjivo uz mogućnost za malo kiše, a poneki pljusak bit će moguć i na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo, bit će ovo još jedna ne baš ugodna noć za spavanje jer će se temperatura rijetko gdje na moru spustiti ispod 25. Na kopnu ugodnije, uz sjeveroistočnjak, a i na sjevernom Jadranu puhat će bura. U Dalmaciji pak jugo i jugozapadnjak. Zbog grmljavine u unutrašnjosti i visokih jutarnjih temperatura na moru na snazi je i upozorenje.

Poslijepodne, na kopnu barem djelomice sunčano, a uz promjenjivu naoblaku rijetko će biti moguć tek poneki pljusak. Temperatura, mnogo ugodnija nego proteklih dana, od 26 do 30 stupnjeva, a puhat će i ugodan sjeveroistočni vjetar.

Ljeti volimo taj rashlađujući sjeverac na kontinentu, to je ono što ovo inače često sparno vrijeme na kopnu čini ugodnim. Nije samo na moru ljeto lijepo. Sutra će slabog sjeverca biti i u Slavoniji, inače isto dijelom vedro uz malu mogućnost za pljusak tijekom dana. Temperatura ovdje ide blizu 30.

Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, u gorju i poslijepodne možda poneki pljusak, no isto tijekom dana uz dosta sunčana vremena. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu bura, no na moru će se ipak još neko vrijeme zadržati vruće. U četvrtak tako očekujemo i 34 u onom najviše vrućem dijelu dana. U gorju maksimalno 28 stupnjeva.

Dalmacija okupana suncem ostaje naša najviše vruća regija i sutra. Ovdje će se živa u termometru rastezati preko 33, lokalno i preko 36 stupnjeva. Tome će doprinositi lagani vjetar s juga gurajući vrućinu sa Sredozemlja. DHMZ zbog visokih noćnih i dnevnih temperatura daje narančasto upozorenje putem Meteoalarma za Dalmaciju.

Koliko god more bilo toplo, a uistinu jest, dobro je u njemu se rashladiti i tijekom dana držati se hlada. Na taj način, organizam je manje opterećen vrućinom i lakše podnosi noći koje su ovdje vrlo tople, a za organizam često neugodne.

U petak i subotu vrijeme će u kopnenim krajevima biti nestabilno, djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, no bit će uvjeta i za poneki pljusak praćen grmljavinom, u petak poslijepodne moguće izraženiji. U nedjelju stabilnije te nakon manje vrućeg vremena u drugoj polovici tjedna, temperatura će ponovno rasti.

I na sjevernom Jadranu ponekog pljuska, a krajem dana i jačeg neverina može biti u petak, u subotu ponegdje i južnije na moru, uglavnom na srednjem Jadranu, dok se od nedjelje očekuje pretežno sunčano. U petak jugozapadnjak i jugo, u subotu prolazno na sjevernom dijelu jak sjeverac, potom će okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, zadržat će se noću vrlo toplo, a danju vruće. Aktivirajte sve moguće mehanizme rashlađivanja. Trebat će vam.

Poglavito jer nas početkom sljedećeg tjedna očekuje na moru nastavak, a na kopnu povratak vrućine. Od sredine tjedna izgledna je promjena. No o tom će još biti riječi kad se vremenska situacija za te dane iskristalizira.

