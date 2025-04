Inflacija stagnira, ali je hrana i dalje osjetno skuplja nego lani.

"Jako skupo. Inače živim vani u Baselu u Švicarskoj i cijene su nekad iste. Čak i skuplje", kaže Gordana iz Švicarske, a Sanja iz Zagreba dodaje:

"Još uvijek je sve skupo i ide sve skuplje."



Prema prvoj procijeni DZS-a cijene su u ožujku bile 3,2 posto veće nego isti mjesec lani. Najviše su poskupjele usluge - 6 i hrana 4,4 posto!

Trgovci su 20 dana do Uskrsa počeli kupce mamiti delikatesama. Dobre vijesti stižu iz Europe, bar kad je meso u pitanju.

Prema podacima Eurostata svinjetina je u Hrvatskoj u godinu dana pojeftinila čak 25 posto i to je uz Rumunjsku najveći pad cijena u Europskoj uniji. No taj podatak neće pomoći puno onima koji za Uskrs traže šunku. Jer šunke koje su se do sad sušile i dozrijevale u obradu su krenule po staroj cijeni.

"Klasično rolane, šunke sa dima, sa kostima, suhi vrat i sječeno meso... - usporedba s lani, cijena? Cijene su skoro iste", poručuje mesar Dragan Jurjević.

Na Dolcu danas od 12 do 15 eura za kilogram. Dok za jedan but treba izdvojiti oko 50 eura.

Što o svemu kažu proizvođači, premijer Andrej Plenković i guverner HNB-a Boris Vujčić pogledajte u videoprilogu Dine Goleša, reportera Dnevnika Nove TV.