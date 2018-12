Priča o braći s intelektualnim poteškoćama, obožavateljima nogometa, kojima se ostvarila velika želja – da im u posjet dođe izbornik Zlatko Dalić.

Za Marka i Nikolu iz Čakovca, braću s intelektualnim poteškoćama, javnost je saznala u priči Provjerenog nakon što im je NK Sloga ostvario životni san – da postanu pomoćni treneri. Tijekom snimanja ovi veliki ljubitelji nogometa ekipi Provjerenog otkrili su još jednu veliku želju – da ih posjeti izbornik Zlatko Dalić i „da im par autograma“. Nisu ni slutili da bi im se ta želja zapravo mogla i ostvariti.

Njihova je dirljiva priča tada stigla i do stožera hrvatske nogometne reprezentacije i nitko na nju nije ostao imun.

„Nisam bio u Hrvatskoj kad je bila vaša emisija. Bio sam vani. Naš fotoreporter, Darko Sopta poslao mi je video i rekao je kako je dirnut tim videom o tim dečkima, i kako spominju reprezentaciju, spominju Rakitića, spominju mene… Ja sam taj video pogledao i odmah sam reagirao na to. Zvao sam da ćemo se mi uključiti, da ćemo pokloniti dresove tim dečkima i da budemo mi ti koji ćemo razveseliti u ovo doba i da je to najmanje što možemo učiniti“, ispričao je izbornik ekipi Provjerenog i dodao: „Ako možemo činiti bar malo i pridonijeti malo sreće i veselja, mi to moramo učiniti.“

Ekipa Provjerenog s pratnjom iznenađenja uputila se u Čakovec, gdje su ih čekali Marko i Nikola ne znajući pravi razlog posjeta.

Kada se na vratima njihova doma našao ni manje ni više nego izbornik Zlatko Dalić, oduševljenju nije bilo kraja. No ni to nije bilo sve u večeri prepunoj ostvarenih želja, a što im je ekipa Provjerenog sve pripremila, pogledajte u večerašnjoj emisiji u 22:30.

