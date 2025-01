Kako se piše – inaguracija ili inauguracija?

Piše se inauguracija.

Riječ inauguracija ima više značenja, a jedno od učestalijih je svečano uvođenje u položaj, recimo, predsjednika. U starom Rimu označavala je ispitivanje volje bogova koje su provodili svećenici, takozvani auguri. Ta imenica, dakle, potječe od latinske riječi inauguratio.

Pretpostavljamo da do pogrešnog oblika inaguracija dolazi zbog greškom izostavljenog vokala u u izgovoru, no on se svakako nalazi i u pisanju i u izgovoru inauguracije.

Trumpova inauguracija održat će se u rotondi Kapitola.

Svi se pitaju tko će izvesti himnu na Milanovićevoj inauguraciji.

