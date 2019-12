Jedan član grupe na Facebooku Idemo u Irsku pitao je ostale kako bi mogao dobiti tjedan dana neplaćenog bolovanja, iako "nije baš nešto bolestan". Prije svega, treba ti dobra priča, savjetuju.

Hrvati vole spajati slobodne dane i blagdane, to je poznato, ali oni koji su se preselili u inozemstvo teže mogu održavati tu naviku pa se pitaju kako dobiti tjedan dana slobodno za Božić.

U grupi Idemo u Irsku na Facebooku upravo je to pitanje postavio jedan član koji bi htio uzeti neplaćeno bolovanje od tjedan dana za Božić pa pita za savjete kako dobiti bolovanje u Irskoj "ako nisi baš nešto bolestan".

Neki su mu odgovorili da mu treba "dobra priča", i da bi bilo najbolje da glumi bol u leđima i koljenu, dok su ga drugi upozorili da to nije u redu prema onima kojima stvarno treba bolovanje, te da su zbog takvih situacija i otišli iz Hrvatske te da bi zbog takve laži mogao dobiti otkaz.

"Tome što ti pričaš služi GODIŠNJI ODMOR. Sick leave u prijevodu znači: "izostanak zbog BOLESTI".

Ako ti je ovo gore jasno ali i dalje pitaš, onda, iako nisi bolestan, ima lijeka - otkaz.

Pa budi koliko želiš off. A posao uzme netko tko ga želi radit i fokusira se na to a ne na "kako bit pametan i za****t sistem" bez obzira što time nabija stres ostatku kolega, stvara problem poslodavcu itd. Ako ti se ovo što sam napisao čini strano, znaj da je takvo razmišljanje jedan od razloga zašto je Irska - Irska a ne kao regija odakle si otišao.

Za potpuni doživljaj pitaj nekog prijatelja Nijemca za savjet u ovoj situaciji. Obrati pažnju na to kako će te pogledat nakon i imaj na umu da je vjerojatno izgubio dobar dio poštovanja prema tebi u tom trenutku", odgovorio mu je jedan član grupe.