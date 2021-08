Točnu procjenu kako će klimatske promjene u budućnosti utjecati na naš planet, znanstveno tijelo Ujedinjenih naroda koje se bavi isključivo tom važnom temom - objavit će u ponedjeljak.

Na izvještaju znanstvenog tijela UN-a radilo se gotovo sedam godina, a što točno u njemu piše, zna naš klimatolog Krešo Pandžić. S njim je razgovarala Barbara Štrbac.

To je izvješće stručnjaka iz 195 zemalja, a među njima je i Hrvatska i klimatolog Pandžić. ''Nije ništa tragično. Utvrđeno je da je najtoplija zadnja dekada otkad postoje mjerenja na Zemlji'', otkrio je klimatolog.

Utvrđeno da je Zemlja trenutno najtoplija nego u prethodnih 100.000 godina. ''Do sada se temperatura povećala oko jedan stupanj Celzijusov u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Sama temperatura nije toliko tragična koliko posljedice koje izaziva'', objasnio je.

Posljedice toga su pojave ekstreminh događaja koji su sve češće i jači, poplava, suša, požara... To povećanje od 1,5 do dva stupnja ne mora, kaže, nužno biti katastrofa. Postoji pet scenarija - od najblažeg do najgoreg. ''Moguće da je najrealniji srednji, međutim postoje dobri preduvjeti da se ostvare i najpovoljniji uvjeti'', rekao je.

Ovo izvješće napravljeno je za donositelje odluka - primjerice za vlade ili vlasti na lokalnoj razini. ''Treba uvesti u zakonodavstvo određene pretpostavke da bi se postigao najbolji cilj'', izjavio je Pandžić.

Razlika između zagrijavanja Zemlje za 1,5 stupanj ili za tri stupnja najbolje se može iskazati u posljedicama. ''Postoji ogromna razlika u tim ekstremnim događajima. Jer ako bi se ugrijala više od dva stupnja, teško se braniti od elementarnih nepogoda'', objasnio je.

