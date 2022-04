Antidekubitalni madraci smanjuju potrebu za okretanjem pacijenta jer sami mijenjanju točke pritiska na tijelu.

Što su i čemu služe antidekubitus madraci?



Antidekubitus madraci medicinski su pomagala koja mogu spriječiti nastanak dekubitusa, rana uslijed dugotrajnog ležanja, trenja ili trljanja. Stalni pritisak na ranjive dijelove tijela poput laktova, zdjelice, rezultira prekidom cirkulacije i propadanjem tkiva. Uporabom dekubitus madraca možete izbjeći nagnječenja kože uslijed dugotrajnog ležanja, izbjegavajući začepljenje potkožnih kapilara što može dovesti do endema ili nekroze. U početku ste ovakvu vrstu madraca mogli pronaći samo u bolnicama ili domovima za starije i nemoćne, dok se danas mogu kupiti i za kućnu upotrebu. Antidekubitus madraci napravljeni su od prilagodljivih materijala, koji ne pritišću tijelo i koji ravnomjerno raspoređuju naboje, što je razlog i zašto sprječavaju dekubitus kod korisnika. Ovakav madrac posebno se preporučuje osobama koje su zbog svog zdravlja obvezne ostati u mirovanju ili su nepokretne. Ovi madraci se najbolje kombiniraju sa zglobnim krevetima, koji poboljšavaju mobilnost pacijenta, ali mogu se koristiti i na običnim. Postoje i takozvani antidekubitalni madraci https://www.medicaldirect.hr/antidekubitalni-madrac.html koji sprječavaju nastanak dekubitusa, za one osobe koji su dugo vremena u ležećem položaju i nisu razvili dekubitalne rane ili su one tek u početnom stadiju.



Na kojem principu antidekubitus madrac radi?



Zračni antidekubitus madrac je metoda madraca s izmjeničnim pritiskom, izumljena kako bi pružila udobnost pacijentima koji se oporavljaju od nedavne operacije, koji su ograničeni s hodanjem i većinu vremena provode u krevetu. Ovi madraci koriste se izmjeničnim tlakom i terapijom niskog gubitka zraka kako bi potaknuo cirkulaciju u tijelu pacijenta i zaštitio kožu od opuštanja zbog lošeg protoka krvi. Madraci za rasterećenje pritiska razlikuju se od običnih madraca jer imaju pažljivo izdizajnirane zračne džepove, koji vrše manji pritisak na glavne točke pritiska na tijelu. Protok zraka kontrolira se preko pumpe spojene na madrac. Svrha pumpe je napuhati ispuhane jastučiće i ispuhati napuhane. Napuhani zračni jastuci pružaju pritisak za potporu korisnika, dok ispuhane stanice pružaju olakšanje na koži. Samim tim pumpa osigurava stalno kretanje ispod kože korisnika, kao i razdoblja bez pritiska. Za sve one pacijente kojima su rane otvorene i imaju stupanj 3 i 4 dekubitusa, postoji profesionalni antidekubitus madrac https://www.medicaldirect.hr/profesionalni-antidekubitalni-madrac.html, koji ima podešavač jačine tlaka zraka prema težini pacijenta s nečujnim radom kompresora i izmjenom ciklusa svakih 12 minuta.



Gdje mogu kupiti madrac protiv dekubitusa?



Antidekubitalalni madraci najkvalitetnije izrade po vrlo povoljnim cijenama možete pronaći i naručiti na online stranicama i to uz potpuno besplatnu dostavu u cijeloj Hrvatskoj. Uz madrac pronaći ćete i ostali veliki asortiman robe napravljen za pomoć pri nastanku dekubitusa poput: antidekubitalnog jastuka za nogu, antidekubitalne zaštite za petu, veliki antidekubitalni jastuk s otvorom, veliki antidekubitalni jastuk za invalidska kolica i mnoštvo drugih proizvoda.



Bitne stvari kod kupovine antidekubitus madraca



Bitna je odabrati pouzdan madrac od provjerenog dobavljača jer na taj način imate jamstvo, rezervne dijelove i sigurni ste da će Vam naručeni madrac brzo stići. Uključite kompresor da vidite da li je bučan, a ako namjeravate kupiti online provjerite recenzije proizvoda. Obratite pozornost na veličinu madraca koja treba odgovarati dimenzijama kreveta, te provjerite za koliku težinu pacijenta je madrac napravljen.