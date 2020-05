A kada zapravo završava nastava ove školske godine doznaje reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica koja je posjetila zagrebačku osnovnu školu Jure Kaštelan i razgovarala s ravnateljem Krešimirom Supancem.

Roditelje vjerojatno zbunjuje to što se spominje više datuma. To je zbog štrajka. Neke škole su nadoknadile dio dana subotom pa će njima završiti 19. lipnja, no većini škola će nastava završiti 26. lipnja. Dakle, ove godine nema onog jednog datuma. Ima još toga što zbunjuje roditelje, ali i ravnatelje, a detaljnije je o svemu s ravnateljem Krešimirom Supancem razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Supanec kaže da je bilo za očekivati da će doći više učenika nego 11. svibnja.

"Kod nas je bilo nešto manje, ali imamo najave da će doći još, ali ne vjerujem da će preći 80 posto", rekao je i kazao kako neće biti mjesta za sve ako dođu svi koji su se najavili.

"Po principu 1 učenik - 1 klupa nema mjesta, ali imamo druge načine, spojit ćemo klupe pa ih smjestiti okolo. Sva djeca će imati mjesta", kaže ravnatelj.

Ako iznenada 15 učenika dođe nanajavljeno na nastavu to bi mogao biti problem zbog prehrane, kaže Supanec.

"Ako veliki broj učenika dođe nenajavljeno, može se dogoditi da dio ostane bez prehrane koja je trebala biti. Nitko neće ostati gladan, možda neće odbiti što je na meniju, ali će dobiti hranu", kaže ravnatelj te dodaje kako upute ministarstva baš i nisu jasne.

"Možda na papiru izgleda jasno, ali to baš nije tako. Nemaju sve škole iste uvjete, ne možete sve predvidjeti nekim naputkom", kaže Supanec i dodaje da još ne zna što će s nastavom na trećem koja traje do 5. lipnja.

"Nismo to još objasnili roditeljima. I nama je to nova informacija. Nema puno novog gradiva, radi se na ponavljanju i ocjenjivanju", rekao je ravnatelj te poručio ministrici Blaženki Divjak da upute ministarstva moraju biti jednoznačne i da bi ministarstvo trebalo poštovati pravilnike koje je samo donijelo.

