Pripremite dokumente na vrijeme: Uskoro počinju upisi u vrtiće, ovo su uvjeti

U svibnju počinju upisu u dječje vrtiće. Veliki je to i važan korak za djecu koja prvi puta ulaze u odgojno obrazovni sustav gdje ih očekuju nova znanja, novi prijatelji, ali i nove odgovornosti.

Dodatni je to stres i za roditelje koji se pitaju ima li mjesta u vrtićima, kao i što je sve potrebno te koji su rokovi.

Točan datum početka prikupljanja dokumentacije za upise objavljuje osnivač, kao i sve informacije i upute za predaju zahtjeva.

Kako se upisati u vrtić?

U redoviti cjelodnevni 10-satni program upisuju se u pravilu djeca koja do 31. kolovoza navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

Iznimno je moguće podnijeti zahtjev i za djecu koja do 31. kolovoza navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta te ukoliko osnivač može osigurati uvjete da održavanje osigurati 10-satni jasličkog programa za djecu te dobi.

Prijava za upis u vrtić u pravilu se podnosi u područnom vrtiću prema mjestu vašeg prebivališta, uz mogućnost odabira drugog dječjeg vrtića kao alternativnog odabira.

Upisi se odvijaju u svibnju za sljedeću pedagošku godinu koja započinje 1. rujna, a dinamika upisa i mjesto vrtića ovisi o slobodnim mjestima koje pojedini vrtić ima.

Koji su dokumenti potrebni?

Popis svih potrebnih obrazaca i dokumenata s uputama nalazi se na internetskim stranicama osnivača i/ili dječjeg vrtića.

Osnovni popis dokumenata koje, uz zahtjev za upis, treba priložiti su:

preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta

preslika potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta

preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane)

Tko ima prednost pri upisu?

Prednost pri upisu u dječji vrtić imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Ako vrtić ne može upisati svu djecu, prednost pri upisu imaju:

djeca roditelja invalida Domovinskog rata

djeca iz obitelji s troje ili više djece

djeca oba zaposlena roditelja

djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja,

djeca samohranih roditelja

djeca jednoroditeljskih obitelji

djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima

djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića

djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

Može li se upisati u vrtić tijekom godine?

Mogućnost upisa djeteta u vrtić tijekom pedagoške godine postoji ukoliko je vrtiću preostalo slobodnih mjesta.

Postupak upisa i dokumentacije je isti, a o upisu djeteta odlučuje upravno vijeće vrtića koje je o odluci obvezno izvijestiti roditelje unutar 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Na odluku upravnog vijeća roditelji imaju pravo izjaviti žalbu.

Koja je cijena vrtića?

Ekonomska cijena smještaja djeteta u redovite programe dječjeg vrtića u prosjeku iznosi 294 eura mjesečno. Visinu ekonomske cijene odlučuje osnivač dječjeg vrtića. Mnogi gradovi i osnivači subvencioniraju dio cijene vrtića, zbog čega ona može biti i puno niža.

Popis vrtića

Popis vrtića uz mogućnost pretraživanja možete pronaći OVDJE.