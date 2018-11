Slučaj od prije tri dana kada otac tek rođene bebe s teškom srčanom manom zbog pada sustava nije mogao upisati dijete u Matičnom uredu otvorio je brojna pitanja, ali odgovorni ne daju odgovore i prebacuju odgovornost.

U srijedu je pao sustav za upis djece u Matičnom uredu Medveščak u Zagrebu. Tijekom nekoliko sati novopečeni roditelji nisu mogli upisati svoju djecu. Nekima je to značilo tek da moraju ponovno prošetati do Ureda, a jednom je tati značilo pravu dramu.

Dijete rođeno s teškom srčanom manom upućeno je na hitnu operaciju u Austriju. Da bi dijete dobilo potrebne papire za put, prvi je korak upisati dijete u matične knjige, ali to nije bilo moguće. Izbezumljeni otac tražio je moguće rješenje, ali sve što su mu mogli ponuditi jest da će mu javiti kad sustav opet proradi. Tako je i bilo, pa je za nekoliko sati upisao dijete i početak borbe uspješno je završen.

No taj je slučaj otvorio brojna pitanja, poput onog što bi se sve moglo dogoditi da sustav dulje vrijeme nije u funkciji.

Prvo smo pitali Matični ured Medveščak koliko se često događa pad sustava, postoji li u hitnim situacijama neka B opcija, je li sustav pao i u drugim matičnim uredima i što se još, osim upisa djece, tijekom blokade nije moglo učiniti. Njihov odgovor bio je da nam ne smiju davati nikakve informacije i da je za sve nadležno Ministarstvo uprave.

U Ministarstvu uprave rekli su nam da su oni drugostupanjsko tijelo i da je nadležan Grad Zagreb. Iz Gradskog ureda za opću upravu dobili smo ovakav odgovor:

Poštovana,

Grad Zagreb ne održava samostalno sustav državnih matica, već to za potrebe cijele RH radi APIS IT putem Ministarstva uprave. Sustav je u ponovno u funkciji.

Zadovoljni što je sustav proradio, ali ipak željni odgovora na pitanja, poslali smo upit i u APIS IT kako bismo provjerili što se točno dogodilo, koliko se često to događa i što roditelji mogu učiniti, ako se poput oca s početka teksta nađu u hitnoj situaciji. Odgovor je glasio:

Došlo je do tehničkih poteškoća koje su dovodile do privremenih nedostupnosti aplikacija smještenih na računalno-komunikacijskoj infrastrukturi APIS IT-a. Odmah po uočavanju problema intenzivno se radilo na uspostavi normalne funkcionalnosti sustava te je on u roku od nekoliko sati stabiliziran, a rad u aplikacijama nesmetano nastavljen.

Budući da opet nismo dobili odgovor, bili smo ustrajni, baš kao što su i u APIS-u bili ustrajni da odgovore tako da ništa ne kažu.

Pad sustava događa se vrlo rijetko i nije zabilježen u posljednje tri godine. Za vrijeme nedostupnosti aplikacije nisu se mogle unositi nove prijave, a u slučajevima pada sustava matični uredi pružanje usluge osiguravaju u skladu sa svojim planom kontinuiteta poslovanja, napisali su.

Što točno znači plan kontinuiteta poslovanja i što učiniti kad se, u teškim okolnostima, morate boriti s birokracijom, ostalo je neodgovoreno.