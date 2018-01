Mario Horvat jednog je dana ispred stana zatekao muškarce s bušilicom i sjekirom kako mu mijenjaju ulazna vrata. Stan u kojem je donedavno živio danas gleda samo iz daljine.

Sljedeća priča najzornije pokazuje kako su hrvatski građani izgubili povjerenje u institucije. Mladić koji je nazvao ekipu Provjerenog bio je izvan sebe kad je nakon jednog povratka s ručka ispred stana zatekao muškarce sa sjekirom, pajserom i bušilicom kako mu mijenjaju ulazna vrata. Pozvao je policiju, ali stigli su prekasno. Njemu nepoznati ljudi već su ušli u stan u kojem je dotada živio, ostavivši ga bez ičega - dokumenata, dragocjenost…pa čak i gaća.

No tu nije kraj nevjerojatnim detaljima u ovoj priči. Naime, čovjek koji je provalio u stan je zapravo novi vlasnik koji je stan kupio i platio, ali nije imao strpljenja čekati pa je malo ubrzao cijeli postupak primopredaje stana.

Nemir u Marijevom životu počeo je prije nekoliko mjeseci kad su mu na vrata zakucali nepoznati ljudi.

"Prvi put kad sam ih upoznao, rekli su mi da imam mjesec dana da izađem jer će u protivnom to odraditi na drugačiji način. Odgovorio sam im kako ne znam što su oni kupili, ali da sud još uvijek traje", kaže Mario.

Bio je to, kako kaže, tek uvod u ono što je slijedilo. Posjeti su postajali sve češći i sve neugodniji.

"Dolazim ispred stana gdje me čekaju njih troje i dva bravara. Rekli su mi da će mi upasti u stan, a ja sam odgovorio 'nećete' i pozvao sam policiju koja ih je spriječila", prisjeća se Mario.

Čovjek koji je na silu pokušao ući u stan predstavio mu se kao novi vlasnik. Mario je znao da je stan u kojem živi predmet spora njegove mame i tete, ali nije mogao ni sanjati da će mu netko sjekirom razvaliti vrata i tako ga istjerati iz stana.

Vrlo brzo, uslijedila je i nova policijska intervencija, a Mario kaže da su mu iz policije poručili da im se obrati ako se dogodi novi pokušaj nasilnog ulaza u stan.

Kad je nakon nekoliko sati Mario pokušao izaći iz stana, shvatio je da se ključ ne okreće u bravi.

"Ja sam zvala policiju, ja i policajci s kliještima smo bili ispred stana, a Mario nije mogao izaći. Oni su nalili sekundarno ljepilo u bravu i on nije mogao izaći", priča Marija Horvat, Marijeva majka.

Život u neizvjesnosti se nastavio. Svaki dolazak kući bio je trauma za sebe jer Mario ni u jednom trenutku nije znao što će ga dočekati. Od kolateralne žrtve odjednom je on proglašen nasilnikom, a onda se dogodilo nešto što je najmanje očekivao.

"Stajao sam točno ispred zgrade, na što došla su dva inspektora i kao zadnjeg kriminalca me primili ispod ruku i odveli ispred službenog auta i pretresli. Pitao sam ih za što sam uhićen, a oni su mi odgovorili da ću to čuti u Remetincu", priča Mario.

U Remetincu je pak nekoliko sati prije preprate, doznao da ga je teta prijavila za prijetnju.

"Završio sam na Oranicama na osnovu njene dojave da sam joj prijetio nožem i govorio da ću je ubiti", kaže Mario.

Na Oranicama je i prenoćio, a nakon pregleda sigurnosnih kamera, ujutro je i pušten na slobodu.

Zatišje pred budu

Uslijedilo je potom zatišje pred buru. Novi se vlasnik više nije pojavljivao jer je tako obećao policiji. Mariju je jedino poslao obavijest da duguje najamninu od trenutka kada je kupio stan.

Zatišje trajalo do sredine ovog mjeseca.

"Ja gore, imam kaj za vidjet, na podu sjekira, turpija, bušilica. Božo me tjera i pita što imam tu raditi. Ja pitam gdje su moja vrata, gdje brava, kako ću ući? On mi odgovara da je to njegov stan", ispričao je Mario ekipi Provjerenog.

Policija ponovno intervenira, ali ovog puta uloge su zamijenjene. Mario naime tvrdi, kako su policajci muškarcima koji su provalili u stan rekli da uđu, a da on pričeka ispred. Uzalud je pokušao objasniti kako on živi u tom stanu jer nitko nije zatečen u nasilnom ulasku. Nova vrata već su bila postavljena kada su stigli. Mario je policajcima pokazivao osobnu na kojoj je bila navedena adresa na kojoj su se nalazili, a kaže kako su mu na to poručili da se smiri jer će ga inače morati odvesti u Remetinec. Ostali su bez stvari i stana.

"Papiri, svjedožba, domovnica, roba. Evo, sve vam je jasno kad sam si jučer morao ići kupiti gaće", kaže Mario.

Stan u kojem je donedavno živio, danas gleda samo iz daljine.

"Taj stan je moj pokojni tata dobio od Tempa, bio je to stan solidarnosti. Ja sam u tom stanu s njima od 1981. dok se Mario rodio 1995.", priča Marijeva majka.

Nakon smrti stan je pripao Marijinoj majci. U međuvremenu, majka se razboljela, doživjela dva moždana udara i više nije bila sposobna samostalno o sebi skrbiti. Brigu o njoj je preuzela Marija, no uskoro nastaju problemi

"Mama jedan dan nije htjela popiti tablete i ja sam zvala hitnu. Ona je rekla liječniku 'nećete vi mene bosti, dosta su me boli, meni je najbolje da se bacim s prozora'. Uzalud sam im govorila da je nigdje ne vode. Uzeli su je i odveli u Jankomir", kaže Marija.

Nakon boravka u Jankomiru, a na preporuku socijalne službe koja je uključena po službenoj dužnosti, majku smješta u starački dom. Sestra koja živi u Bihaću to nije prihvatila i majku je odvela iz doma.

"Zadnji put sam vidjela mamu u Gospiću u bolnici. Valjda joj je pala niz stepenice, bila je sva plava. Stalno je mami govorila protiv mene. Mama izvlašćuje mene i brata iz nasljedstva jer nismo vodili brigu o njoj i sve pripada sestri", prisjeća se Marija.

Narušeni obiteljski odnosi dovode do imovinsko pravnog spora, a Marija na sudu uspijeva dokazati da je neopravdano isključena kao nužni nasljednik.

"Ne može me nitko izvlastiti iz mog nužnog dijela kojeg sam dobila. Pošto se moja sestra žalila na tu presudu to još uvijek traje i više od godinu dana čekamo", kaže Marija.

Njezina sestra se u međuvremenu uknjižila na stan kao jedini vlasnik, a Marija čini pogrešku i ne stavlja zabilježbu u gruntovnici. Cijelo to vrijeme u posjedu stana bio je Mario koji je u njemu živio sa svojom djevojkom. Problemi počinju pred tri mjeseca, kada je njegova teta stan prodala.

Vlasnikova verzija priče potpuno drugačija

Ekipa Provjerenog s Marijom i njezinim sina otišla je do stana. Na poštanskom sandučiću u hodniku, nalaze se prezimena Marijine sestre i novog vlasnika. Stvari od Marije ostale su u stanu dok se jedan manji dio nalazi na balkonu.

Pratimo ih i do stana u nadi da će naići na razumijevanje novog vlasnika i dobiti stvari natrag

"Što da ja sad radim, meni su moje stvari unutra,moje dragocjenosti, sve mi je unutra", pita se Marija.

Svega nekoliko sati poslije, ispred stana susrećemo i vlasnika. Pristaje na razgovor, a njegova verzija priče potpuno je drugačija. No neosporno je, dokazuje nam papirima, da je on novi legalni vlasnik stana.

"Što se tiče prava vlasništva, upisani smo bez ikakvog tereta. Gospođa prodavateljica bila je upisana 11 godina na stanu bez sporova, inače ga mi ne bismo ni kupovali", kaže Božo Knezičić.



U cijeloj priči sporan je način ulaska u stan jer Božo nikada nije bio u posjedu stana i po tome nema pravo na samopomoć, institut kojim se štiti vlasništvo u posjedu. Nije smio nasilno ući u stan, no on međutim tvrdi, da je sve radio po zakonu, za razliku od, kako kaže, Marija.

"On je dvaput provaljivao. Kad je drugi put provalio mi smo kupili protuprovalna vrata i zamijenili ih uz nazočnost policije koja je napravila zapisnik. Nikakvog nasilja nije bilo, nitko nikome nije prijetio. Možda je verbalno komunikacija bila na takvom nivou, ali prijetnji i fizičkog obračuna nije bilo", priča Knezičić koji tvrdi kako su njega zvali iz Austrije i prijetili da će ga pronaći.

Tvrdi kako je Mario dobio obavijest putem njegova odvjetnika da se iseli iz stana mirnim putem.

"Poslali smo obavijest i podmirili sve račune u zadnje četiri godine koji nisu plaćeni u iznosu od oko 25.000 kuna", kaže Božo.

No ni on nije znao da oko samog stana i dalje postoji spor i da ostavinska rasprava nije pravomoćno riješena. Ali to kaže, nije njegov problem.

"Mi smo to kupili, a gospođa neka rješava problem sa svojom sestrom", govori Božo.

I ovaj slučaj jedan je u nizu pokazatelja neučinkovitosti institucija. Jedni će reći u pravu je Mario, bio je u posjedu stana i živio u njemu. Drugi pak da je novi vlasnik učinio što mora, da dođe u posjed kupljene nekretnine. Da je iseljenje ishodio pravnim putem, potrajalo bi godinama. Kada građani prestanu vjerovati u rad institucija, zavlada potpuno bezakonje jer pravdu, odnosno u ovom slučaju sjekiru, uzimaju u svoje ruke.



