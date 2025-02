FOTO Biserka prisiljena napustiti vlastiti stan zbog susjede: "Živi u nehigijenskim uvjetima, očajnički treba pomoć"

Biserka Mesić kupila je stan kako bi u njemu provela mirovinu, no u njemu ne može živjeti jer je nerijetko poplavljen zbog susjede u stanu iznad.

Velika količina vode koju pušta susjeda nije problem samo za Biserku. Oštećen je i dio zgrade. Iako su stanari godinama upozoravali nadležne institucije, pomoć nije stigla. Susjeda koja nekontrolirano pušta vodu, živi u nehigijenskim uvjetima i očajnički treba pomoć, ali i dalje ostaje na istom mjestu – bez sustavne brige i podrške.

"Bila je socijalna služba, socijalna radnica općine Maksimir u čijem izvještaju piše da je dotična bespravno useljena. Ponudili su joj smještaj koji je ona odbila, upućena je na vještačenja u Tvrtkovu 5 s medicinskom dokumentacijom koju ona nema, a nije ni svjesna što treba donijeti", ispričala je Helena Bašić, predstavnica stanara.

Pokušaji sanacije stana propali su svaki put. Renovacije nisu pomogle jer se problem ne rješava u njegovu korijenu. Biserka, prisiljena napustiti svoj dom, sada živi u Njemačkoj i plaća podstanarstvo, dok njezina nekretnina u Zagrebu propada.

Grad Zagreb potvrdio je kako je pokrenuo sudski postupak iseljenja bespravne korisnice stana, no taj proces može trajati godinama. "Tu ženu treba smjestiti negdje drugdje. Njoj treba isto pomoć", kaže Biserka.

Pravne mogućnosti postoje, od imenovanja posebnog skrbnika do ograničenja poslovne sposobnosti osobe koja nekontrolirano pušta vodu. "Je li se moglo ograničiti poslovnu sposobnost? Moglo se ograničiti. Je li pokrenut postupak? Nije. Je li se moglo imenovati posebnog skrbnika? Da. Je li to netko tražio? Nije. Je li netko podigao slušalicu i okrenuo određene brojeve telefona? Znači, moglo se intervenirati i brzo i hitno", objašnjava odvjetnica Sunčica Lončar. No, institucije, čini se, prebacuju odgovornost s jedne na drugu.

