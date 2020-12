Nakon potresa u kojemu su ostali bez svega, brojne obitelji jutro su dočekale na ulici.

Potres jačine 6,4 po Richteru ostavio je strašne posljedice na Petrinju, Sisak, Glinu i okolna mjesta. Brojni su građani ostali bez krova nad glavom, a neki od njih, poput Božice i Ive Grudenić iz Marinbroda kod Gline, iako im je kuća potpuno srušena, ostali su cijelu u noć u svom dvorištu kako bi brinuli o životinjama.

''Nisam u kući spavala, vani sam spavala. U kući je sve polupano, nemam iz čega ni kavu popiti. A nisam mogla zbog životinja otići. Spavali smo na stolcima uz vatru, ali sretni smo da smo živi'', kaže Božica.

''Ne znam što da kažem''

Bez doma je ostala i jedna obitelj iz Novog Sela Glinskog. ''A dobro je, živa je glava, neka Bog da samo da više ne trese. Neka više ne trese i bit će svega. Mi smo se ’95. dignuli ni iz čega i opet ćemo. Ali neka nam Bog pomogne da ti potresi malo stanu, stalno trese, cijelu noć. Jučer je bilo strašno'', rekao je muškarac koji je u potresu ostao bez svega.

Ispričao je da je u potresu izgubio i mobitel, a jedini dom im je sada – automobil. ''Imamo tu pokretnu kuću'', kazao je.

Novo Selo Glinsko: Uplakani stanovnici srušene kuće - 1 Foto: Marko Lukunić/Pixsell

''Ne znam ni što da kažem. Štala je uništena, puno toga. Žao mi je moje imovine. Nemam što da kažem. Sve ćemo probati ispočetka, nadam se da su svi ostali dobro i da će ovo napokon prestani, da će svi u selu i okolici uspjeti sve napraviti ispočetka. Ne znam ni sam što da kažem'', rekao je kroz suze dječak iz Novog Sela Glinskog.

Snimke iz zraka pokazuju posljedice razornog potresa koji je uništio Petrinju

Brojni Glinjani ostali bez domova u potresu, a mnogi od njih su jutro dočekali vani na otvorenom. Djeca su zube prala – na ulici.

Brojni stanovnici Gline noć proveli na ulici - 1 Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Brojni stanovnici Gline noć proveli na ulici - 4 Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Obitelji Grudenić u Glini potres uništio dom - 2 Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Majske Poljane, u kojima je stradalo najviše ljudi, posjetio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić. ''Tlo i dalje podrhtava i drhtalo je noćas. Ljudi su mi rekli da se uopće nisu usudili u kuće, one koje su ostale'', izvijestio je Mikić. Brojne su kuće u Majskim Poljanama srušene do temelja, a one koje su ostale stajati trebat će sanaciju. Struja je u većinu naselja stigla, no u Majskim Poljanama kablovi su i dalje presječeni, a stanovnici su bez struje.

Miloš Lončar iz Majskih Poljana noć je proveo u automobilu. ''Bilo je hladno. Majku sam uspio odvesti u prihvatni centar u Glinu'', rekao je. ''Je li to strah ili nešto drugo, ne mogu vam objasniti'', kaže za trenutak potresa. Miloš će i ovu noć, kaže, provesti u automobilu.