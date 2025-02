Jug Hrvatske otvorio 1053. Festu svetog Vlaha: "On je čovjek velika srca, izvor koji inspirira i čini čovjeka sretnim"

Puštanjem golubica mira i podizanjem barjaka zaštitnika grada otvorena je 1053. Festa svetog Vlaha.



Ni kiša nije omela dugogodišnju tradiciju. Uz čitanje Lausa, pročitane su i brojne inozemne čestitke prijatelja Grada i dubrovačkih pomoraca.

"Da im Bog spasi i uzdrži mnoga ljeta na moru i na suhu, živio sveti Vlaho", rekao je Roko Glasnović, dubrovački biskup.

Dubrovačkom parcu poklonili su se i barjaci župa. Na Stradunu brojni građani, gradska glazba i povijesne postrojbe.



"Čast mi je i ponos biti tu za Festu svetog Vlaha. Ja mogu reći da smo se ja i brat skoro rodili s trombonom", rekao je Pero Knego, izapovjednik dubrovačkih trombunjera.



"Sama ova garda datira iz 1848. godine, služila je za zaštitu ljudi i imovine u gradu", ispričao je Darko Kupres iz samoborske narodne garde.

Početak Feste privukao je i domaće i goste - sve one kojima Dubrovnik ima posebno mjesto u srcu.



"To je zaštitnik grada, to je prvo, a Kandelora je navještenje svetog Vlaha i to je, za nas gradske barjake pogotovo, jedna velika čast", rekao je Tonći Jonjić. "Vlaho je čovjek velika srca, izvor koji inspirira i čini čovjeka sretnim i nasmijanim", rekao je Pero.

Dubrovnik slavi i Dan grada. Na svečanoj sjednici brojni uzvanici - ovaj put bez državnog vrha, ali o budućim izazovima.

"Pokazali smo da smo na pravom putu prema ispunjenju ideja i ideala trajne održivosti. Naš grad postaje grad cjelogodišnjeg turizma, to nije slučajnost", poručio je Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika.

Najzaslužnijim Dubrovčanima dodijeljene su nagrade grada. Među dobitnicima i Zoran Čabrilo, dugogodišnji gorski spašavatelj. "Tu iza mene, oko nas, svugdje, su kolege volonteri koji svoju energiju i znanje ulažu u pomoć drugima. Tako da ta nagrada koja je dodijeljena meni je dodijeljena svima njima".

Otvaranje Feste završava svečanom molitvom, potom i večerom od Kandelore. U ponedjeljak se na Stradunu očekuju tisuće ljudi koji će koračati u procesiji s relikvijama svetog Vlaha.

