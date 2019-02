Svi znaju koga zvati ako treba atraktivan prostor u samom središtu Zagreba – Jozu Brkića, brata drugog čovjeka HDZ-a i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića. U posljednje dvije godine Jozo Brkić je otvorio 40-ak tvrtki. Od tada se prijavljuje na natječaje za zakup državnih i gradskih poslovnih prostora. Dok jedni negoduju kako je riječ o trgovanju povlaštenim informacijama, jer se na neke natječaje jave samo njegove tvrtke, on tvrdi da je sve po zakonu. Ekipa emisije Provjereno kopala je po njegovim tvrtkama i otkrila kako ga država tuži zbog prostora u koji je ušao bespravno.

Jozo Brkić došao je do atraktivnog prostora u samom središtu Zagreba. I to ne bilo čijeg, nego državnog. Ušetao je u lokal, dogovorio se sa zakupcem, isplatio ga i ušao u prostor. Telefonski je o svemu tome reporteru Provjereno ispričao Slavko Čabraja, bivši direktor Novog izgleda, tvrtke u stečaju koja je bila u zakupu tog lokala.

Državni prostori po zakonu dobivaju se na natječaju. Tko ima najbolju ponudu, taj prolazi i potpisuje ugovor. Takav ugovor Jozo Brkić s državom nije sklopio. ''Ne, ne, sa mnom je sklopio sporazum o suradnji. Ja sam mu prepustio prostor i zapisnik o primopredaji i tako'', kazao je Čabraja. Dakle, službeno je Brkiću predao državni prostor.

Tu nelegalnu predaju prostora uočile su institucije. Ekipa emisije Provjereno otkrila je dokument koji potvrđuje da je država zbog toga pokrenula tužbu protiv tvrtke Twist promet. Njezin je jedini vlasnik i direktor Jozo Brkić, brat potpredsjednika Sabora i člana HDZ-a Milijana Brkića. To je vidljivo iz sudskog podneska koje je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo u procesu tužbe. U njemu tvrde da tvrtka nije ispunila uvjete propisane Zakonom.

Poduzetnik i povratnik iz Australije

Ekipa emisije Provjereno pokušala je kontaktirati Jozu Brkića kako bi doznali njegovu stranu priče, ali nije se javio. Odlučili su ga potražiti u jednom od gradskih i državnih prostora koje drži u zakupu. Raspitivali su se kod susjeda, ali ni traga ni glasa. Samo zatvoreni prostori.

Ipak nije sve legalno u priči oko silnih gradskih prostora Joze Brkića (Foto: Dnevnik.hr) - 5

Jozo Brkić poduzetnik je i povratnik iz Australije. Tamo je sa zajednicom Hrvata 2017. godine dočekao i predsjednicu u službenom posjetu. Iste je godine njegova tvrtka, koju država sada tuži, bila u Moskvi na rusko-hrvatskom poslovnom forumu. U medijima se spominjalo da je blizak bračnom paru Kitarović, a fotografirani su zajedno i na jednoj košarkaškoj utakmici.

U fokus javnosti je dospio nakon što je unazad dvije godine na natječajima osvojio najmanje 26 državnih i gradskih prostora u Zagrebu. Dio njih u ruševnom je stanju i treba obnovu. U drugima se već bavi različitim djelatnostima, od salona za uljepšavanje do kafića, ali većini je zajedničko da su na elitnim lokacijama glavnoga grada, kao i onaj u blizini Europskog trga.

No i taj prostor je prazan. Unutra se vide započeti radovi, ali majstora nema. Sporni prostor zbog kojeg država podnosi tužbu nalazi se upravo u Jurišićevoj ulici, ni minutu hoda od Trga bana Jelačića.

Vlasnik 41 tvrtke

Cijelo poslovno carstvo Joze Brkića nije lako pratiti. U 2017. godini otvorio je sedam jednostavnih trgovačkih društava, a 2018. još 26, sve s temeljnim kapitalom od 10 kuna. Ako tome još pribrojimo osam tvrtki u kojima je suvlasnik, dolazimo do 41 tvrtke u kojima ima udio ili je većinski vlasnik. No, tu je i jedan obrt osnovan 2016. godine s kojim je otvorio kafić na zagrebačkom Dolcu.

Državna tvrtka pod Ministarstvom državne imovine pokrenula je proces iseljenja i za prijašnjeg zakupca, ali je zbog stečaja sve obustavljeno. U međuvremenu se uselio Brkić, pa su, kažu, nakon očevida u ljeto 2017. ponovno krenuli u pokušaj vraćanja imovine.

U sudskom podnesku, jasno je i kojim argumentima će se Brkić braniti od tužbe. Kao dokaz prilaže uplatnice kojima je nastavio plaćati zakupninu od bivšeg zakupca, a istodobno je ulagao u obnovu prostora. No to sve ne zanima državno odvjetništvo jer za to nije imao njihovu suglasnost, a nije naveo ni o kojim se ulaganjima radi.



Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odgovorilo je na upit emisije Provjereno. Kažu da tužbu podižu kako bi iselili korisnika koji se nalazi bespravno u prostoru. No, sam sudski postupak tek je u pripremnoj fazi, još nije određeno ni prvo ročište. ''Napominjemo da je sudskom postupku prethodio i obligatorni postupak mirnog rješenja spora u kojem je tuženik otklonio mogućnost predaje u posjed poslovnog prostora koji je predmet spora'', priopćili su iz ŽDO-a u Zagrebu.

Ne želi davati izjave

U intervjuima za tiskane medije, često ističe da želi otvaranjem poslova oživiti grad. Zato se natječe za prazne prostore, nekad i s više vlastitih tvrtki istodobno. No, u lokal s početka priče ušao je bespravno, a njegov bivši zakupnik kaže kako to nije jedini.

Gradski zastupnik koji se bavi problematikom najma prostora u Zagrebu kaže da je sve poprilično netransparentno jer ne postoji javni registar gradske imovine i do informacija se teško dolazi. A uvijek ima načina kako se može doći do prostora i mimo natječaja. ''Ukoliko bi netko želio doći do tog prostora, npr. gospodin Brkić bi mogao prodati tvrtku koju je osnovao nekome i taj bi onda dobio u mogućnost i korištenje prostora koje je propisano tim ugovorom'', objasnio je gradski zastupnik Renato Petek.

Ekipa emisije Provjereno otišla je i do prostora za koji bivši zakupac tvrdi da ga je na isti način ustupio Brkiću. Prostor je u vlasništvu grada i u njemu je salon za uljepšavanje.

Nakon devet dana pokušaja, ekipa Provjerenog uspjela je dobiti Jozu Brkića na telefon. Ne želi davati izjave, pa je poslao poduži pisani odgovor. Na pitanje o tužbi nije dao komentar. Ističe da im je bivši zakupac jamčio da je sve u redu.

''Društvo TWIST PROMET će iskoristiti svoje pravo na potpisivanje ugovora u skladu s zakonom i rokom koji su dale Državne nekrenine, a objavile na svojim stranicama. Razlog zašto nismo pristupili potpisivanju u siječnju ove godine, smatramo nebitnim s obzirom da je to bio tek prvi krug potpisivanja ugovora o kojima govorimo.

Bivši zakupac jamčio da je sve u redu

Tvrtka TWIST PROMET će kad naš zahtjev za potpisivanje ugovora bude odobren, svakako biti na popisu onih s kojima su Državne nekretnine regulirale status zakupnika poslovnih prostora, a prije svega iz razloga što smo im se još u listopadu 2017. očitovali vezano uz pravnu osnovu korištenja poslovnog prostora, te izrazili namjeru sklapanja Ugovora i reguliranje suradnje sukladno novom zakonu.



Navedeno odobrenje ne dovodimo u pitanje s obzirom da do današnjeg dana redovno podmirujemo apsolutno sve troškove korištenja prostora, a plaćajući račune koje nam na ime tvrtke ispostavljaju upravo Državne nekretnine, kao i račune koje nam ispostavlja Zagrebački holding koji isto tako glase na ime tvrtke TWIST PROMET j.d.o.o.

Trgovačko društvo TWIST PROMET stupilo je posjed predmetnog poslovnog prostora temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenog sa društvom NOVI IZGLED d.o.o., Zeleni trg 2 iz Zagreba, OIB 21279290381 od 21. travnja 2017.



Ugovorom o poslovnoj suradnji TWIST PROMET d.o.o. je nastavio obavljati djelatnost frizerskog salona i salona za uljepšavanje, što je u travnju 2017.g. preuzeo od društva NOVI IZGLED d.o.o. te je sačuvao radna mjesta postojećih zaposlenika do današnjeg dan, a u međuvremenu je zaposleno troje novih zaposlenika.

Do 30. lipnja rok za potpisivanje ugovora s državom

NOVI IZGLED d.o.o. je prilikom zaključenja Ugovora o poslovnoj suradnji jamčio društvu TWIST PROMET d.o.o. da se u predmetnoj nekretnini nalazi u zakonitom, mirnom i poštenom posjedu, a također da predmetnu nekretninu koristi temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji sklopljenog između ESTETIC UVEMA d.o.o. i NOVI IZGLED d.o.o. od 15. veljače 2012.g.

Potpisivanje ugovora nam je neizmjerno važno jer će nam isti omogućiti da konačno, a kao i do sad nastavimo poslovati na ispravan i zakonom propisan način, jer to nam je jedini cilj uz poseban naglasak na očuvanje radnih mjesta naših djelatnica'', stoji u odgovoru Joze Brkića.

Izmjenama Zakona od prije 2 i pol mjeseca izašlo se u susret posjednicima bez ugovora. Tko je do tada držao prostor bespravno, a sve je plaćao, ima rok do 30. lipnja da potpiše ugovor s državom i postane legalan korisnik.

Cijela situacija pomalo je šizofrena. Iako država nije prekinula postupak tužbe i namjeru da ga iseli, istovremeno mu omogućuje da potpiše ugovor. Tko je imao informacije da će se Zakon u tom dijelu promijeniti, tako je mimo natječaja mogao doći do državnog prostora.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr