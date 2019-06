U Babinoj Gredi na školsku dvoranu čekaju pet godina, a upravo toliko stoji i rupa za školsku dvoranu koja je bila školsko igralište. No, kako bi se izgradila dvorana, 2014. godine igralište je raskopano. Dvije godine poslije, na zgradi škole pojavile su se pukotine, a zbog sigurnosti djece roditelji su prosvjedovali te dva mjeseca poslije bojkotirali nastavu i djecu nisu pustili u školu.

Za izgradnju dvorane Ministarstvo je isticalo kako je novac osiguran, te da je problem u administarciji.

Ministarstvo je 2017. godine raskinulo ugovor s izvođačem radova te posao izgradnje dvorane prebacilo na Vukovarsko-srijemsku županiju.

Župan Božo Galić prošle je godine obećao kako će do početka školske godine 2019. učenici ući u dvoranu. U listopadu prošle godine rupa je napokon zatrpana, a radovi na dvorani trebali su započeti ovo proljeće, no još uvijek nisu. Županija još nije raspisala ni natječaj za izvođača radova. Raspisat će ga tek u ljeto.

''Mi vrijedno radimo i sada smo u fazi ishođenja dokumentacije potrebne da bi išli na javni natječaj. Međutim, još se, eto, gleda da se uštedi i da budu što manji iznosi konačnih radova'', kaže Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije.

Dok županija gleda kako bi uštedjela, zaboravila je da je vrijeme novac, a već su na otkopavanje i zatrpavanje rupe potrošili 9 milijuna kuna.

Kako stvari sada stoje, želja učenika da uđu u dvoranu, nažalost, neće se ostvariti. ''Mi se nadamo da će biti za dvije godine. Mi se nadamo. I kažem vam, svima je u interesu'', kazala je Mustapić Karlić.

Roditelji najavljuju prosvjed

Ako se obećanja ne ostvare, roditelji najavljuju još jedan prosvjed. Ministarstvo i Općina novac su osigurali, a i Županija ističe kako i oni imaju spreman novac. ''Pa nema tu gdje je zapelo. Sve ima neki svoj tijek i onda malo čekate ovdje i ovdje. Dogodi se neka situacija i tako da jednostavno tako je i nije moglo ići prije. Međutim, sad se dogodilo to da su cijene skočile i materijala i izvođača. Moramo za to isto pronaći sredstva i da vidimo hoćemo li moći do kraja sve to odraditi'', objašnjava Mustapić Karlić.

Ne budu li mogli, roditelji će ipak morati opet na ulicu, a i učenici jer tjelesni još dugo neće zaigrati u toliko priželjkivanoj dvorani.

