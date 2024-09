Još nekoliko dana kiša i oblaci, a zatim stiže promjena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Ova preuranjena jesen zadržat će se kod nas još i sredinom tjedna. Visinska ciklona, glavni krivac za oblake, kišu i hladnoću, svojim centrom se trenutno kreće retrogradno, od istoka prema zapadu, što nije čest slučaj i to je tek dodatna karakteristika ovog nesvakidašnjeg sustava, koji je svoju neuobičajenost već pokazao i kroz ogromnu količinu oborina izlivenih nad centralnu Europu proteklih dana. Bitan nam je Dunav, vodostaj Dunava kod nas će rasti cijeli tjedan, s maksimumom koji se očekuje za vikend, ili čak početkom sljedećeg tjedna što će ovisiti i o vremenskim i hidrološkim prilikama sljedećih dana.



Jutro će u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj biti oblačno, na istoku i na moru promjenjivije, pri čemu se kiša očekuje uglavnom na zapadu, i to češće u ovom prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar: na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka, na mahove podno Velebita i olujna bura, a u Dalmaciji umjeren istočnjak i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 8 do 12, a na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



Poslijepodne, a izglednije prema kraju dana očekuje se i kidanje naoblake pa postoji šansa da u središnjoj Hrvatskoj mjestimice proviri i sunce. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 16, 17 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji izmjena sunca i oblaka, uglavnom i suho cijeli dan, uz sjeveroistočnjak i temperaturu od 17 do 20 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj malo kiše može biti i poslijepodne, a na sjevernom Jadranu većinom prema otvorenom moru. Puhat će umjerena i jaka, na mahove i olujna bura, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 14, a na moru od 18 do 21 stupanj.



U Dalmaciji promjenjivo, mjestimice s kišom, a moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. Sjevernije će puhati bura i istočnjak, a južnije jugo. Temperatura, većinom između 19 i 23 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu od sredine tjedna u prvom redu toplije. U srijedu i petak u kopnenim krajevima bit će i više sunca, no neće biti posve stabilno. Malo kiše moguće je i u te dane, iako je najizglednija u četvrtak kad će prevladavati oblačno. Od petka ide smirivanje vremena i uvod u sunčaniji vikend.



Na Jadranu i sredinom tjedna promjenjivo, uz mjestimičnu kišu i pljuskove, koji će biti sve rjeđi prema kraju tjedna. U srijedu će na sjevernom dijelu još puhati jaka i olujna bura, na južnom još i u četvrtak istočnjak i jugo. Potom će vjetar slabjeti. I na moru za vikend više sunca i topline.



Vikend bi, prema današnjim izračunima trebao biti najmanje djelomice, ali i pretežno sunčan i toplinom svakako primjereniji dobu godine.

