Zaboravljeno rješenje za poplave: Kako sustav star tisuću godina uspješno prkosi klimatskim promjenama

Drevni kineski sustav Fushougou iz Ganzhoua iznenađujuće je suvremen odgovor na izazove koji danas pogađaju mnoge azijske gradove.

Dok klimatske promjene donose sve obilniju oborinu, a zastarjela odvodnja posustaje, ovaj tisućljetni model pokazuje kako priroda i inženjerstvo mogu raditi zajedno. Izgrađen još u doba dinastije Song, Fushougou je spajao podzemne kanale, gravitacijski vođene propuste i mrežu ribnjaka koji su upijali višak vode.

Sustav je automatski štitio grad od poplava – bez pumpi, bez struje, samo pametnim korištenjem terena i tlaka vode. Iako je danas sačuvan tek mali dio, Fushougou ostaje snažna poruka: održiva urbana odvodnja nije izum 21. stoljeća, nego mudrost koju tek ponovno otkrivamo.