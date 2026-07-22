Jeste li je vidjeli? Međunarodna svemirska postaja večeras je bila vidljiva iz Hrvatske

Na hrvatskom noćnom nebu večeras se mogla vidjeti Međunarodna svemirska postaja! Tko se sjetio pogledati u nebo, mogao ju je pratiti poput sjajne zvijezde, koja tijekom desetak minuta prelijeće nebo, brzinom od 28 tisuća kilometara na sat.

A ako ste ovaj prizor propustili, možete to ispraviti već u petak u 21:40.

Međunarodna svemirska postaja iznad hrvatskog neba Foto: Dnevnik Nove TV

"Ništa posebno. Točkica na nebu", kaže Ivan.

Ivan Foto: Dnevnik Nove TV

"Dečko i ja krenuli smo na trčanje, a kad je spomenuo da će se večeras moći vidjeti svemirska postaja, zastali smo pogledati. Doista se odlično vidjela i bilo je vrlo zanimljivo iskustvo", kaže Anita.

Anita Foto: Dnevnik Nove TV