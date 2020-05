Ravnatelj Nacionalnog parka Tomislav Kovačević kazao je kako su inače 96 posto posjetitelja stranci, ali tijekom dva promotivna tjedna u svibnju kada su ulaznice znatno jeftinije taj postotak čine domaći gosti. Dok traje promocija cijena ulaznice za odrasle je 50 kuna, a u sezoni čak 300.

Sve ulaznice za Plitvička jezera za ovaj vikend su rasprodane jer je riječ o svibanjskim promotivnim cijenama i o ograničenom broju ulaznica zbog protuepidemijskih mjera, potvrdio je ravnatelj Nacionalnog parka Tomislav Kovačević.

Kako je u petak za Hinu rekao ravnatelj Nacionalnog parka Plitvičkih jezera Tomislav Kovačević, uobičajeni broj posjetitelja do deset tisuća na dan sada je ograničen na 5500, te je brodska linija kraća, a turističkog vlaka nema.

"Mislimo da su time stvoreni uvjeti da se nigdje ne stvaraju gužve i da posjetitelji međusobno mogu održavati siguran razmak. Upravo će nam ova subota biti test kako će to funkcionirati. Znamo da broj od 5500 posjetitelja u običnim uvjetima ne bismo ni osjetili, ali sada treba vidjeti kako će to funkcionirati u skladu s epidemiološkim uvjetima“, rekao je Kovačević.

Naime, Plitvice su u uvjetima pandemije bile zatvorene do 11. svibnja. Od tada do 24. svibnja je promotivno je razdoblje u akciji "Proljeće na Plitvicama“ tijekom kojega ulaznica stoji 50 kuna za odrasle, 30 za studente i 25 kuna za djecu u dobi od sedam do 18 godina, a za mlađe od sedam godina ulaz je besplatan.

Bez obzira na to što su sve ulaznice rasprodane, Nacionalni park Plitvička jezera uz ovakve cijene, prihvatljive građanima, ne bi mogao živjeti od domaćeg turizma. Kako je rekao Kovačević, to nije moguće, pogotovo ne uz cijene kakve su ovog svibnja jer je riječ o velikom kompleksu koji traži velike prihode. Zato će cijena za odrasle od 25. svibnja biti 90 kuna, od 19. lipnja 200 kuna, a od 13. srpnja 300 kuna, dodao je.

"Vidimo da se pandemija smiruje, otvaraju se granice i mi, kao autodestinacija za mnoge europske zemlje, očekujemo da će turisti doći. Naši su posjetitelji inače 96 posto stranci i oni mogu podnijeti naše cijene jer znaju da smo mi svjetska destinacija“, rekao je Kovačević i dodao kako vjeruje da će i ovogodišnja turistička sezona "biti sasvim dobra“.

Glasnogovornik Ognjen Borčić je rekao da je prijašnjih proljeća praksa bila jedan promotivni tjedan u travnju, a sada su dva tjedna u svibnju, te da je golem interes građana.

"Mi inače imamo 96 posto stranaca, a sada nas raduje da je obratno, oko 96 posto su domaći posjetitelji“, rekao je Borčić i objasnio da su za subotu i nedjelju rasprodani, ali od 18. do 24. svibnja ulaznica još ima, također po 50 kuna za odrasle.

Podsjetio je posjetitelje da se ulaznice kupuju na e-Ticket sustavu Nacionalnog parka, i to tako da se odabere datum, sat posjeta i željeni ulaz najmanje jedan dan prije željenog dolaska.

To znači, dodao je Borčić, da se na ulazu neće trebati čekati ni minute. (Hina)