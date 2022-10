Serijal koji promiče poduzetništvo nastavlja s inspirativnim pričama, a u trećoj epizodi emisije Startaj Hrvatska imali smo priliku vidjeti prirodnu kozmetiku za muškarce Meštar.

Miris mora i nostalgije te spoj tradicije i suvremenog – tako bi se najjednostavnije mogla opisati kozmetika za muškarce Meštar, koja je inspirirana djedovima i starim slikama splitske svakodnevice.

Tea Bogdan i Mario Goreta majka su i sin koji dolaze iz Podstrane nedaleko od Splita. Tea je najprije radila u sektoru nekretnina, dok se Mario bavio pravom i košarkom, međutim sve je to stavljeno na pauzu kada se Mario razbolio. Dijagnosticiran mu je tumor hipofize: ''Nisam znao što je to i nije mi bilo svejedno, 22 godine sam imao tada'', nerado se prisjeća.

Zbog dugog liječenja u Zagrebu Tein posao, kao i Marijev fakultet, stavljeni su postrani, no unatoč svemu iz takve se teške situacije rodila ideja o prirodnoj kozmetici: ''Ta nas je njegova bolest dodatno ponukala da krenemo u smjeru prirodnog'', rekla je Tea.

S vremenom je Tein hobi izrađivanja sapuna postao obiteljski posao. Prirodni sapuni bili su početak bavljenja poslom koji ih je danas učinio poduzetnicima, a prvi korisnici bili su posjetitelji njihova apartmana. Na sapune se nadovezala linija kozmetike za žene, poput ulja za lice i losiona za tijelo.

Svjestan situacije na tržištu, ovaj je poduzetnički dvojac shvatio da je konkurencija u ženskoj kozmetici prevelika te su se odlučili na zaokret: ''Došli smo na ideju da krenemo s asortimanom proizvoda za muškarce'', prepričava Mario.

Kako ni sami nisu znali odakle točno početi, odlučiti su posjetiti frizerske salone i brijačnice kako bi na terenu saznali vrijedne informacije. ''Bacili smo hrpu para dok nismo došli do tih nekih prvih proizvoda koji nešto valjaju'', iskreno je rekao Mario. Međutim, uz velik trud uspjeli su dobiti jedinstvene proizvode kojima se mogu koristiti svi muškarci, ali i profesionalci.

Losioni poslije brijanja Meštar, koji su dostupni u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Hrvatske, dolaze u tri različita mirisa naziva karakteristična za dalmatinsko podneblje. Tako je Picigin razigran, što omogućava gornja nota slatke naranče, Bagulin, koji inače označava štap za hodanje, ima drvenastu notu cedra i borovice, dok je Balatura, naziv za terasu, prozračna zahvaljujući dominaciji limete i bergamota. Svi su losioni namijenjeni svim tipovima kože nakon brijanja te sadrže hladno prešanja ulja i karite maslac, koji hrane i štite kožu. Uz losione poslije brijanja Meštar je u projektu Startaj Hrvatska predstavio i revitalizirajuću hidratantnu kremu za muškarce Picigin, namijenjenu suhoj i osjetljivoj koži.

''U Meštar smo utkali sebe, htjeli smo prikazati cijeli svoj život i svoju strast'', govori Mario, kojemu je želja da svaki proizvod u sebi, osim pomno odabrane recepture, sadrži i emociju. Kako bi proizvodi Meštar imali pristup širem auditoriju, a ne samo splitskom, odlučili su se prijaviti na projekt Startaj Hrvatska. ''Mislim da smo dobra kombinacija – malo godina, malo iskustva i prodorne mladosti koja se ustvari ne boji nikakvog rizika i ničeg novog'', objasnila je Tea na audiciji za Startaj Hrvatska.

Njezine riječi, ali i proizvodi Meštar omogućili su im prolazak dalje, ali vremena za veliko slavlje nije bilo jer je uskoro stigao posjet Odjela za kontrolu i kvalitetu SPAR-a Hrvatska. Gledajući prethodne sezone ove emisije, ovaj je meštarski dvojac bio svjestan rigorozne kontrole. ''Bilo je super iskustvo. Sedam sati su nas iscijedili, ali na kraju su nas jako puno naučili i olakšali puno stvari u proizvodnji i papirologiji'', simpatično se prisjeća Mario. Sanitarna knjižica, zaštita za zidove i ostale nepravilnosti Mario i Tea morali su riješiti u deset dana: ''Bit će knap'', rekao je tada Mario.

Ličenje i postavljanje pločica, ostali majstorski radovi i edukacije postali su dio svakodnevice ovog poduzetničkog, ali i obiteljskog dvojca, no u rekordnom roku sve su uspjeli. Kada je uslijedio poziv SPAR-a Hrvatska za daljnji tijek projekta, dočekala ih je tragična vijest, Tein otac je preminuo. ''Nije mi bilo ni do čega'', iskreno je rekao Mario, kojemu je djedova potpora istinski značila, no dodaje: ''Na kraju smo ipak odlučili otići u Zagreb jer bi i dida sigurno htio da se nastavimo boriti.''

Iako su mislili kako će uslijediti sastanak o napretku radova u njihovu pogonu, dočekao ih je Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska. Najprije ih je pitao kako istodobno funkcioniraju kroz obiteljski i poslovni odnos, a potom i o razlozima prijave na projekt Startaj Hrvatska. ''Shvatili smo da je u Hrvatskoj malo proizvođača muške kozmetike, a pogotovo apsolutno prirodne. Treba nam malo vremena i malo marketinga da ljudi zapravo prepoznaju to što radimo'', rekla je Tea.

Uz pohvalu o njihovoj ažurnosti nakon posjeta Odjela kontrole kvalitete Helmut Fenzl je rekao: ''SPAR podržava poduzetnike s vizijom i prepoznali smo vašu viziju u razvoju muške kozmetike. Mi želimo biti vaš partner.'' Na ove ohrabrujuće riječi Tea i Mario nisu mogli suspregnuti suze radosnice.

Nakon skupljenih dojmova, u kojima su bili pomiješani zadovoljstvo zbog uspješno obavljenog posla te sjeta zbog nedavno preminulog djeda, pred ovim hrabrim dvojcem stajala je još jedna stepenica u projektu Startaj Hrvatska – njihova prva narudžba.

''SPAR Hrvatska od vas naručuje 1200 komada Meštar losiona poslije brijanja Picigin, 1200 komada vrste Bagulina, 1600 komada vrste balatura, ali to nije sve'', rekla je Žana Lovrić, Direktorica nabave prehrane & NF1 SPAR Hrvatska te dodala: ''SPAR će od vas još naručiti četiri tisuće komada revitalizirajuće hidratantne kreme za muškarce Meštar.'' Zbrojeno je to osam tisuća komada proizvoda Meštar, prirodne kozmetike za muškarce s kojom je svaki muškarac meštar svoje brade, ali i lica.

