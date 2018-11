Tim za spašavanje na brzim i divljim vodama prijepodne je jednim čamcem pretraživao rijeku Dobru u potrazi za nestalim migrantom. U rijeci je oko 10 sati pronađeno njegovo tijelo, potvrdili su u policiji. Iz karlovačke Opće bolnice se doznaje da su dobro trojica migranta koja su u rijeku upala zajedno s njim.

Karlovačka Policijska uprava izvijestila je jutros da je jučer oko 18:30 sati na području općine Generalskog Stola zatekla trojicu stranih državljana za koje se sumnja da nezakonito borave u Hrvatskoj. Prema njihovim navodima, jedna je osoba prilikom pokušaja da prijeđu rijeku Dobru nestala. U međuvremenu je pronađena, potvrdili su iz HGSS-a.

''Poduzetim mjerama traganja policije i HGSS-a danas 30. studenog nešto iza 10 sati u rijeci Dobri na području Generalskog Stola pronađeno je tijelo nepoznate muške osobe. Slijedi očevid i utvrđivanje identiteta'', odgovorili su na upit portala DNEVNIK.hr.

Utvrđuje se identitet zatečenih ljudi i provodi kriminalističko istraživanje vezano za "zakonitost njihova ulaska i kretanje na području Republike Hrvatske i europskoga gospodarskog prostora".

Ravnatelj karlovačke Opće Bolnice Ervin Jančić rekao je da su na hitnom prijmu pregledana trojica pacijenata u dobi od 31, 25 i 22 godine, koji su došli u pratnji policije.

Pregledani su i obrađeni laboratorijski, ugrijani zbog pothlađenosti te su u dobrom općem stanju otpušteni, također u pratnji policije. Medicinsko osoblje, dodao je Jančić, nije se s njima uspjelo sporazumjeti jer nisu znali ni hrvatski ni engleski jezik, no dali su svoja imena i datume rođenja.

Pročelnik karlovačke stanice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Dubravko Butala rekao je da je njihov tim po nalogu policije jučer imao intervenciju na Dobri u blizini mjesta Lipe, ali rijeka je bila toliko nabujala i visoka da je za ronioce bilo preopasno da u nju ulaze.

Njihova će zadaća biti da pretraže nekoliko kilometara toka, posebno uz obalu, i to od prvog slapa uzvodno od Lipe i dalje nizvodno do Jarčeg Polja. Tijekom prijepodneva uglavnom je toliko niska da je dovoljan pregled čamcem, a oko podneva i poslije s brane HE Lešća iz akumulacije se pušta voda koja stvara valove. (I.D. / Hina)