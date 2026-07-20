Jedan detalj ih je odao: Policija razotkrila trojac koji je harao Dalmacijom

Policajci iz više policijskih postaja dovršili su kriminalističko istraživanje nad troje rumunjskih državljana koje sumnjiče za niz takozvanih džepnih krađa na području Splita, Trogira i Dubrovnika.

Riječ je o 61-godišnjaku, 37-godišnjaku i 31-godišnjakinji, za koje je utvrđena osnovana sumnja da su počinili ukupno 13 kaznenih djela. Najviše krađa, njih deset, na teret se stavlja 61-godišnjem muškarcu, dok su preostale tri osumnjičenici počinili zajednički.

Do njihova uhićenja došlo je zahvaljujući policajcu Policijske postaje Omiš koji je u subotu na državnoj cesti D8, kod okretišta Ravnički most u Nemiri, uočio automobil stranih registarskih oznaka za koji je postojala sumnja da ga koriste osobe povezane s džepnim krađama.

Policajac je o tome odmah obavijestio operativno dežurstvo te je nastavio pratiti vozilo s sigurne udaljenosti. Nakon što je uočio kako u automobil ulaze tri osobe i kreću prema Makarskoj, zaustavio je vozilo i zatražio njihove dokumente. Ubrzo su na mjesto događaja stigli i drugi policajci, a svi osumnjičenici privedeni su u Policijsku postaju Omiš radi kriminalističkog istraživanja.

Istragom je utvrđeno da se trojac sumnjiči za krađe počinjene tijekom lipnja i srpnja na najprometnijim turističkim lokacijama u Dalmaciji.

U Splitu su, prema sumnjama policije, krali novčanike iz torbi, ruksaka i stražnjih džepova hlača na Starom pazaru, u Dioklecijanovoj palači, Dioklecijanovim podrumima, Bosanskoj ulici te u trgovinama. Žrtvama su otuđivali novac, osobne dokumente i druge vrijednosti.

Na području Trogira sumnjiče se za krađe novčanika iz ruksaka i torbi u staroj gradskoj jezgri, u blizini katedrale te u trgovinama. U jednom slučaju ukraden je novčanik s čak 2000 eura.

U Dubrovniku su, prema policijskim navodima, iskoristili nepažnju turistkinje te joj u trgovini suvenirima iz ruksaka ukrali novčanik.

Protiv sve troje osumnjičenih bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske navode kako su od početka godine na njihovu području evidentirane 34 džepne krađe, od kojih je za 17 slučajeva otkriven počinitelj. Ističu kako broj ovih kaznenih djela posljednjih godina kontinuirano pada zahvaljujući učinkovitim policijskim istragama te suradnji s turističkim vodičima i građanima koji pravodobno dojavljaju sumnjive osobe.