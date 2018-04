Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na sjednici raspravlja o donošenju odluke o ministru financija Zdravku Mariću, a na sjednici će svjedočiti i Božo Petrov.

Povjerenstvo je još 11. siječnja 2018. donijelo odluku da se protiv Zdravka Marića neće pokrenuti postupak te da je Marić, izuzimanjem iz donošenja odluka o davanju kredita Agrokoru pravilno upravljao situacijom. Stoga se Povjerenstvo neće baviti prijavama koje se odnose na to. No, bavi se njegovim sudjelovanjem na stastancima 26. veljače i 3. ožujka 2017. o sudbini Agrokora jer bi to moglo utjecati na njegovu nepristranost s obzirom da je prethodno bio zaposlen u tom koncernu.

Iako se na sjednici trebala pojaviti i treća osoba, to se nije dogodilo. Na početku sjednice rečeno je da se ta osoba ispričala, a pretpostavlja se da je riječ o Ivanu Crnjcu.

Povjerenstvo treba utvrditi je li on sudjelovao na tim sastancima i je li se aktivno uključio u odlučivanje o davanju kredita Agrokoru.

"Postupao sam časno, odgovorno, savjesno i nepristrano. Vjerujem da sam na taj način očuvao vlastitu vjerodostojnost i integritet", rekao je Marić.

O sastanku iz siječnja s vrhom koncerna Agrokor na kojem su iznosili informacije o stanju. "Nisu se donosile nikakve odluke. Bilo mi je postavljeno pitanje kao ministru financija o eventualnim mogućnostima financiranja kreditom HBOR-a. Upozorio sam na potrebu da se u svim situacijama takvih vrsta kredita mora voditi briga o elementu državnih potpora. Također sam kao prioritet istaknuo javni interes i stabilnost javnih financija i gospodarstva", rekao je Marić. Tvrdi da se nije aktivno uključivao u rješavanje problema u Agrokoru te da na tom sastanku nije iznosio svoje stavove o rješavanju problema s Agrokorom.

"Nikada nikakav niti ičiji privatni interes koji bi bio u suprotnosti s javnim interesom nije utjecao na moje postupke ili odluke", rekao je Marić na kraju svog iskaza.

Iako je Marić prisutan na sjednici, na početku je ipak pročitano njegovo ranije očitovanje u kojem, među ostalim, kaže da je pravilno upravljao situacijom kao ministar financija. Tvrdi da, kao ministar finacija, uvijek postupa časno i pošteno.

Nakon stupanja na dužnost ministra financija nije sklopio nikakav ugovor s Agrokorom o povratku u koncern. "Moj jedini interes vezan za Agrokor jednak je interesu za bilo koji poslovni subjekt u Hrvatskoj", stoji u Marićevom očitovanju.

Upozorio je na ranije izjave Bože Petrova i druge članove Mosta, da se Marić izuzimao iz odluka o Agrokoru.

Povjerenstvo je iščitalo i objavu na blogu Ivice Todorića u kojoj se spominje sastanak s Marićem.