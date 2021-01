Kada će se vidjeti je li val solidarnosti doveo do novog vala zaraze provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec koja je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo razgovarala sa pomoćnicom ravnatelja Marijom Bubaš.

Dvanaesti je dan povećanog priljeva ljudi u Sisačko-moslovačkoj županiji. Na pitanje kakva je tamo situacija po pitanju testiranja te planira li se povećati broj testova Bubaš odgovara da se radi na povećanju kapaciteta da budu kao i prije potresa.

Kaže kako je HZJZ pomagao Sisačko-moslavačkoj županiji i prije potresa uzimajući uzorke, a i sada su nastavili.

"Ima punktova koji su postavljeni, ima timova koji rade brza antigenska testiranja, ali najviše se pouzdajemo u PCR. Uzimaju se uzorci za PCR i pomalo se i u toj sferi život vraća u normalu", kazala je te dodala kako djelatnici HZJZ skoro svakodnevno dolaze u Sisačko-moslavačku županiju kako bi pomogli uzemati uzorke, testirati...

Na pressici Stožera je bilo rečeno da je dosad 70 posto doza cjepiva potrošeno. Bubaš je odgovorila znači li to da ovih preostalih 30 posto predstavlja skeptičnu skupinu ljudi koja odbija cjepiva.

"Početak cijepljenja je pokazao da skeptičnih nema puno. To su doze koje se moraju sačuvati da bi se onima koji su primili prvu dozu, dobiju drugu dozu", kazala je te dodala kako su to jučerašnji podaci.

Kazala je i da se bilježi manje zaraza gripom.

"Svakodnevno pristižu uzorci za gripu, ali ni jedan do sada nije bio pozitivan. Tu i tmo se nađe neki pozitivni. Na primjeru Australije možemo reći da pratimo sličan trend, kod njih je sezona završila, imali su trećinu slučajeva gripe i tvrdili su, a čini mi se da to i je, a to je da mjere koje imamo za koronu, sprečavaju širenje gripe. S ovim mjerama ćemo imati i manje zaraza koronavirusom i manje slučajeva gripe", zaključila je.

